Integratori per capelli, i migliori per averli forti, folti e sani

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: iStock Integratori per il benessere dei capelli

Tutti desiderano avere una chioma bella e in salute con capelli lucenti e morbidi, ma molto spesso la routine quotidiana, lo stress e un’alimentazione squilibrata possono compromettere questo obiettivo. Gli integratori per capelli rappresentano, quindi, un valido e prezioso aiuto per migliorare il trofismo della fibra capillare, promuovendone la crescita e migliorandone la consistenza. Compresse, capsule e flaconcini da bere a base di collagene idrolizzato, vitamina C, Vitamina E, biotina e zinco: un mix di nutrienti capace di proteggere e rinforzare i capelli in ogni stagione, anche quando fa più freddo e l’umidità può mettere a dura prova le nostre acconciature. In questo articolo del magazine di DiLei.it verranno analizzati i migliori integratori per nutrire a fondo i capelli e avere una chioma da fare invidia!

Integratori per capelli: come sceglierli

Basse temperature, umidità e secchezza causata dagli ambienti riscaldati possono essere un mix perfetto per danneggiare la fibra capillare e avere una chioma spenta e non in salute. Per questo motivo, oltre ad una sana alimentazione e all’utilizzo di prodotti cosmetici per capelli di qualità, Potrebbe rendersi necessaria l’assunzione di integratori specifici per capelli.

Vitamina C

La vitamina C, o acido ascorbico, e una sostanza essenziale per favorire la biosintesi del collagene e rinforzare la struttura di pelle, unghie e capelli. Tale molecola è presente in tantissimi integratori alimentari per il benessere dei capelli e in altrettante formulazioni per uso topico, come maschere e lozioni.

Vitamina E

La vitamina E, o tocoferolo, è una molecola lipofila che aiuta a migliorare la circolazione sanguigna all’interno del cuoio capelluto, favorendo l’apporto di ossigeno e nutrienti al bulbo pilifero. Inoltre, la vitamina E, insieme alla vitamina C, agiscono da antiossidanti, proteggendo i capelli dai danni offerti dai radicali liberi.

Biotina

La biotina, o vitamina B7, è una delle molecole maggiormente presenti all’interno degli integratori per il benessere dei capelli. Oltre ad un’efficace azione trofica, la molecola aiuta a rinforzare la crescita dei capelli ed evita l’effluvium (caduta di capelli).

Zinco

Lo zinco è un minerale essenziale per il benessere dei follicoli piliferi. È proprio da queste strutture che parte il nutrimento e l’ossigenazione per l’intero capello. Inoltre, lo zinco permette di regolare la produzione di sebo, prevenendo l’accumulo di forfora e la genesi di processi infiammatori localizzati.

Collagene

Sono tantissime le formulazioni a base di collagene idrolizzato pensate per promuovere l’elasticità e la forza dei capelli, offrendo un pool di aminoacidi utili per la strutturazione del capello stesso. Con l’età, infatti, la produzione naturale di questa molecola diminuisce sempre di più e si rende necessaria un’integrazione dall’esterno per preservare l’integrità di capelli e cuoio capelluto.

I migliori integratori per il benessere dei capelli

Di seguito una selezione con i migliori integratori per il benessere dei capelli e perfetti da utilizzare in ogni stagione:

Cisbani Pharma Biotina Cheratina

Cisbani Pharma Biotina Cheratina è un integratore a base di biotina, cheratina, selenio e zinco, che supporta la crescita e il rafforzamento dei capelli. Ogni confezione contiene al suo interno 200 compresse prive di glutine e di lattosio, risultando quindi adatta anche a pazienti celiaci o intolleranti allo zucchero presente nel latte.

Masone Italy Integratore per capelli con L-cisteina

Questo integratore è formulato con un mix concentrato di biotina, zinco, L-cisteina, acido ialuronico ed estratto vegetale di Serenoa repens. Il mix è appositamente studiato per favorire la crescita e la salute dei capelli rinforzandoli e contrastando lo stress ossidativo. L’assunzione di tale integratore permette di combattere la caduta di capelli anche derivante da alopecia androgenetica.

Gold Collagen Hairlift

Gold Collagen Hairlift è un integratore liquido formulato in comodi flaconcini da bere. Al loro interno è presente estratto di rucola, cheratina e biotina, che rappresentano dei nutrienti essenziali per la naturale crescita dei capelli. Grazie alla formulazione liquida e dal sapore gradevole si aumenta la compliance da parte dei pazienti.

Offerta Gold Collagen Hairlift Integratore liquido per capelli

AnnurMets Hair Forte

Dai laboratori dell’Università Federico II di Napoli (dipartimento di farmacia) nascono le compresse AnnurMets Hair Forte. Si tratta di una formulazione nutraceutica innovativa, che utilizza la biotina e l’estratto di mela annurca campana ricco in procianidine B2, per rinforzare i capelli e combattere il diradamento e la caduta.

Offerta AnnurMets Hair Forte Compresse Tripla azione

Biotina Strong Capelli

Si tratta di un integratore che veicola all’interno dell’organismo biotina, zinco e selenio, ma anche vitamina C, melograno e acido folico. L’associazione di tutti questi micronutrienti permette di favorire la crescita e la salute di capelli e unghie, e di favorire la luminosità della cute. Un prodotto che può rientrare all’interno della propria routine di bellezza quotidiana.

Offerta Biotina Strong Capelli Pelle, unghie e capelli

Quando e come assumerli

Per ottenere i migliori risultati dall’utilizzo di integratori per capelli è necessario seguire alcune regole fondamentali:

Gli integratori vanno assunti durante i pasti principali in modo da migliorare l’assorbimento dei nutrienti a livello intestinale. Integratori a base di vitamina C possono essere assunti anche al mattino sfruttando la loro azione energizzante.

in modo da migliorare l’assorbimento dei nutrienti a livello intestinale. Integratori a base di vitamina C possono essere assunti anche al mattino sfruttando la loro azione energizzante. Seguire sempre le indicazioni riportate sulla confezione per quanto riguarda dosaggio e frequenza di somministrazione.

di somministrazione. Consultare un medico un farmacista prima di iniziare ad assumere l’integratore, se si stanno assumendo altri farmaci o si soffre di patologie specifiche . Alcuni integratori a base di biotina ad alte dosi potrebbero interferire con gli esami del sangue appunto

o si soffre di . Alcuni integratori a base di biotina ad alte dosi potrebbero interferire con gli esami del sangue appunto Gli integratori per il benessere dei capelli richiedono almeno 2-3 mesi per dare risultati visibili. Per evitare sovraccarichi vitaminici può essere opportuno fare alcune settimane di pausa.

Conclusione

In conclusione, gli integratori per capelli rappresentano un valido alleato per migliorare la struttura e l’aspetto dei capelli, soprattutto durante particolari momenti di stress o durante la stagione fredda. La maggior parte di queste formulazioni contiene un mix studiato di vitamine, minerali, collagene ed estratti vegetali selezionati. Bisogna ricordare che l’assunzione di tali integratori non sostituisce in alcun modo una sana ed equilibrata alimentazione ricca di frutta, verdura e cereali integrali.