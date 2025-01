Integratori alimentari per l’inverno. Quando e quali assumere per affrontare la stagione fredda

Vitamina C, zinco ed estratti vegetali: scopri quali sono gli integratori alimentari più utili per affrontare l'inverno e combattere influenza e malanni di stagione.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: iStock Combattere inverno e malanni con gli integratori giusti

L’inverno è una stagione caratterizzata da temperature rigide, che possono mettere a dura prova e stressare le nostre difese immunitarie. Durante questi mesi, le persone passano più tempo all’interno di luoghi chiusi e quindi possono più facilmente entrare in contatto con germi patogeni e virus influenzali. Per questo motivo, può essere utile supportare le naturali difese dell’organismo con una sana alimentazione antinfluenzale e con l’assunzione degli integratori più giusti per affrontare l’inverno. Dalla famosa vitamina C fino alla meno celebre echinacea, in questo articolo scopriremo quali sono i rimedi migliori per superare l’inverno con energia e vitalità.

Integratori invernali: come sceglierli

Gli integratori alimentari per l’inverno sono una classe di prodotti salute estremamente variegata, ma allo stesso tempo utile per ridurre al minimo i contagi e la gravità delle sindromi influenzali e para-influenzali. Assumere vitamine, minerali, antiossidanti e estratti vegetali non ci renderà immuni dalle malattie, ma potrebbe favorire una guarigione più rapida o una risposta immunitaria più veloce.

Ecco alcuni degli ingredienti più efficaci con i loro benefici:

Vitamina C

La vitamina C (o acido ascorbico) è una delle molecole più famose per quanto riguarda la salute dell’organismo e la prevenzione dei malanni di stagione. Questa vitamina idrosolubile aiuta a stimolare la produzione di collagene per la pelle, ma presenta anche azione antiossidante e effetto immunostimolante. Naturalmente presente in alimenti come kiwi, agrumi e peperoni, la vitamina C non assicura l’immunità dalle infezioni, ma permette una guarigione più veloce.

Echinacea

L’estratto di echinacea (Echinacea angustifolia) viene utilizzato in molti integratori alimentari solidi (compresse o bustine) oppure in flaconi e sciroppi da bere. La sua assunzione continuativa permette di prevenire e trattare infezioni respiratorie e malanni stagionali, stimolando la risposta delle difese del corpo e riducendo i processi infiammatori.

Propoli

La propoli è una sostanza resinosa derivante dal lavoro delle api. Viene utilizzata come ingrediente per gli integratori invernali, poiché è ricca di flavonoidi e composti fenolici con potenti proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie. Disponibile in compresse o capsule, ma anche sottoforma di spray e compresse da sciogliere in bocca, per andare a lenire irritazioni e infezioni della gola.

Zinco

Lo zinco è uno dei minerali più presenti all’interno degli integratori per la stagione fredda. Questo elemento essenziale aiuta a favorire la guarigione delle ferite, ma permette anche di stimolare i globuli bianchi, riducendo la durata dei raffreddori. Presenta, quindi, un effetto protettivo contro infezioni respiratorie e non solo.

Vitamina D

La vitamina D è una molecola liposolubile che viene normalmente biosintetizzata dal corpo umano, in seguito all’esposizione al sole. Diversi fattori possono richiederne, però, l’integrazione dall’esterno. Tale vitamine, infatti, oltre a mantenere il benessere delle ossa, aiuta anche a supportare il sistema immunitario e le naturali difese dell’organismo.

I migliori integratori da assumere in inverno

Equilibra integratore di vitamina C

Si tratta di un integratore alimentare del marchio Equilibra realizzato in comode compresse masticabili al gusto arancia, che forniscono 500 mg di acido ascorbico. La formula senza glutine e lattosio può essere usata da tutti per migliorare la propria risposta immunitaria e combattere stanchezza e affaticamento.

Offerta Equilibra Vitamina C Integratore di vitamina C

ESI Echinaid Urto

L’integratore permette di supplementare all’interno dell’organismo non solo l’estratto di echinacea immunostimolante, ma anche acerola e vitamina C. La formulazione non contiene glutine e ingredienti di origine animale e, quindi, risulta adatta per celiaci e vegani.

Offerta Esi Echinaid Urto Integratore di Echinacea Purpurea e Angustifolia

Neo Borocillina Propolmielee

Integratore alimentare in comode compresse da sciogliere in bocca, utile per lenire le mucose irritate della gola e stimolare le naturali difese dell’organismo. Con un sapore di miele e limone, la formulazione veicola propoli, malva, niacina e biotina.

ZincoDyn

ZincoDyn è un integratore alimentare multicomponente, che contiene zinco e selenio. Questi 2 minerali sono in grado di lavorare in sinergia per supportare le difese immunitarie e ridurre al minimo malanni di stagione e infezioni.

Ibsa Vitamina D3 1000UI

Si tratta di un integratore alimentare innovativo a base di vitamina D3, realizzato in comodi foglietti da far sciogliere in bocca. Ogni somministrazione veicola 1000 UI di vitamina D per il benessere delle ossa e del sistema immunitario.

Quando e come assumerli

Gli integratori che stimolano le difese immunitarie possono essere assunti in cicli che iniziano già a partire dall’autunno e possono essere ripetuti durante tutta la stagione invernale. Medici e farmacisti consigliano di seguire le indicazioni e le modalità d’assunzione riportate su ogni singolo prodotto.

Per evitare fastidi gastrici e per favorirne l’assorbimento intestinale, si consiglia l’assunzione degli integratori per l’inverno durante i pasti principali e quindi a stomaco pieno. Bambini, anziani e donne in gravidanza dovrebbero sempre consultare il medico prima di iniziare ad assumere tali integratori. Inoltre, echinacea e propoli potrebbero generare sensibilizzazioni e fenomeni allergici e quindi bisogna prestare particolare attenzione durante la loro assunzione.

Dosaggi consigliati per le sostanze immunostimolanti

Pur dovendo sempre far riferimento alle indicazioni presenti sullo specifico integratore alimentare per l’inverno e alle posologie fornite dal medico, i dosaggi stimati (da non superare) per ogni singolo attivo sono:

Vitamina C: 500-1000 mg al giorno.

500-1000 mg al giorno. Echinacea: 2400 mg di estratto secco al giorno.

2400 mg di estratto secco al giorno. Propoli: 3-4 spruzzi al giorno per lenire la gola irritata.

3-4 spruzzi al giorno per lenire la gola irritata. Vitamina D: 1000-2000 UI al giorno, a seconda delle necessità.

1000-2000 UI al giorno, a seconda delle necessità. Zinco: 10-15 mg al giorno.

Conclusioni

Affiancare ad una dieta varia ed equilibrata, i giusti integratori alimentari è un’ottima strategia per sostenere il sistema immunitario e affrontare i mesi freddi senza preoccupazioni. Bisogna sempre scegliere prodotti di qualità e adatti alle proprie esigenze personali. Ricorda sempre di seguire tutte le indicazioni riportate sulle confezioni e, in caso di dubbi, consultare il proprio medico o farmacista di fiducia.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.