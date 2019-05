Cosa succede al tuo corpo se non dormi abbastanza

editato in: da

Soffri di ansia da sonno? Questi i 6 principali sintomi

L’insonnia è un problema che affligge moltissime persone e che può causare gravi danni. Cosa accade al corpo se non dormiamo abbastanza?

Riposare bene e il numero giusto di ore è la scelta migliore per favorire il benessere e la bellezza. A volte però, complici i troppi impegni, lo stress oppure l’ansia, il sonno può essere alterato. Il risultato? Danni per la salute, depressione, rabbia, nervosismo, irritabilità e difficoltà a concentrarsi e prendere decisioni. L’insonnia infatti causa effetti precisi sul nostro organismo, agendo su alcune funzioni vitali.

Il primo a subire le conseguenze della privazione di sonno è il cervello che, a causa dell’attivazione della corteccia prefrontale, lavora in modo meno efficiente. Cercando di supplire alla mancanza di riposo, il nostro cervello richiede energie ad altre parti del corpo. Questo mette a dura prova i sistemi che si occupano di controllare alcune funzioni fondamentali, come la digestione, l’umore e la sessualità.

Dormire poco influenza anche il metabolismo del glucosio, gli ormoni che regola l’appetito, portandoci ad ingrassare. Inoltre la capacità di memorizzare informazioni viene ridotta e non si ricordano più anche le cose più semplici. Cala anche l’attenzione: non riusciamo più a concentrarci su qualcosa e non cogliamo gli stimoli sensoriali intorno a noi.

Velocemente perdiamo altre capacità, come quella di pianificare e programmare delle attività, ma anche di percepire il rischio. La mancanza di sonno costringe il corpo ad agire per automatismi, facendoci mettere in pratica delle delle azioni che compiamo sempre.

Studi scientifici hanno dimostrato che l’insonnia provoca dei danni seri ai neuroni, questo perché i processi metabolici si svolgono nel modo perfetto esclusivamente se dormiamo almeno 8 ore. La privazione di sonno, al contrario, porta ad un aumento della morte delle cellule cerebrali, causando malumore e stanchezza. In seguito compaiono aggressività e nervosismo, seguiti da sintomi ancora più gravi, come disorientamento, allucinazioni e paranoia.