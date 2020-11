editato in: da

La stagione è quella a rischio. per chi soffre di BPCO; la vaccinazione per l’influenza (e non solo) è una misura fondamentale per proteggere le vie respiratorie. Lo spiega il Dott. Dejan Radovanovic, MD Respiratory Disease Unit, L. Sacco University Hospital.

