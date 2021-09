Herpes genitale, come prevenire l’infezione

La prevenzione è l’arma più efficace per ridurre il rischio di contrarre l’infezione da virus che può causare l’herpes genitale. Si pensa che questa sia una delle infezioni a carico degli organi genitali più diffuse.

Cos’è l’herpes genitale

L’herpes genitale è una patologia virale a trasmissione sessuale, caratterizzata da un episodio primario con la formazione di piccole vesciche che evolvono rapidamente in erosioni dolorose.

Come l’herpes delle labbra, questo virus non viene mai eliminato dall’organismo e quindi rimane latente. Può quindi ripresentarsi per lo più in concomitanza con particolari situazioni di “debolezza”, come in presenza di un intenso stress o in concomitanza del ciclo mestruale.

Come prevenire l’herpes genitale

È fondamentale agire sulla trasmissione per bloccarne i rischi. La trasmissione avviene per contatto con le secrezioni genitali infette durante il rapporto sessuale. L’herpes è contagioso soprattutto nel corso dell’episodio primario ed anche nelle recidive, ma può comunque ritrovarsi nelle secrezioni genitali durante il periodo di apparente guarigione.

In gravidanza

Oltre a creare problemi in chi ne soffre, nel caso della donna questa infezione può avere ripercussioni particolari in caso di gravidanza. Il virus infatti si può trasmettere anche al neonato. Un’infezione genitale primaria della madre può complicarsi con un ritardo di crescita o di prematurità. Se l’infezione primaria avviene al momento del parto, prima che siano prodotti gli anticorpi materni, questa può essere trasmessa al bambino.

La regola generale

A volte l’infezione non si manifesta chiaramente, per cui chi ha contratto il virus potrebbe trasmetterlo senza saperlo nell’ambito di un rapporto sessuale. Dunque, la protezione col profilattico è fondamentale.

