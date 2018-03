TANTI VEGETALI: Secondo una serie di indagini sul rapporto tra cibo e longevità prese in considerazione dall’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (Aigo), i centenari hanno un’alimentazione molto semplice, composta indicativamente da: 70% di vegetali (di cui solo il 20% è frutta per via dell’elevato apporto zuccherino) e 30% di proteine magre.