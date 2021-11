Covid: variante Omicron, cosa ne sappiamo

Ma non si può certo dire qualcosa di certo né sul rischio che la malattia indotta da questo particolare ceppo virale sia o meno più grave di quanto osservato fino ad ora né se i vaccini non siano in grado di offrire protezione. Insomma, bisogna aspettare che la scienza faccia il suo percorso di conoscenza.

Per questo, quando si parla di variante Omicron , ci vuole cautela. Non ci sono ancora le conoscenze sufficienti per tracciare il futuro dell’infezione. Esiste però un dato: l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce molto alto il pericolo che ci sia un rialzo dei contagi legati a questa mutazione del virus. quindi l’attenzione, come deve essere, è altissima in tutto il mondo.

Covid-19 ci mette di fronte giorno dopo giorno al problema della complessità. Ci sono cose che non sappiamo, che conosceremo col tempo, che ci impongono di andare molto cauti con le valutazioni e non permettono certezze.

Le caratteristiche della variante

A mettere in guardia c’è soprattutto un elemento. Si sa che la variante Omicorn è caratterizzata da un elevato numero di mutazioni, probabilmente il più elevato visto fino ad ora. Cosa significa in pratica? È questa la domanda che ci si pone, anche se si sospetta che questa variante, entrata nella lista delle VoC, presenti caratteristiche di mutazioni che la pongono sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie.

La sigla VoC, a differenza della voI (sta per variante di interesse), indica infatti che si tratta di una variante che desta preoccupazione. Tecnicamente è caratterizzata dalla sigla B.1.1.529 e a caratterizzarla è appunto il numero di mutazioni, superiore a quanto osservato fino ad ora.

Ce ne sono alcune che sono già state individuate nel patrimonio genetico dei virus già noti, mentre altre sono del tutto nuove per cui non si sa quali potrebbero essere le eventuali ripercussioni sia sulle capacità di trasmettersi del virus che sui sintomi della patologia (in questo senso va detto che dalle osservazioni che giungono dal Sudafrica pare che i sintomi possano addirittura essere più lievi e comunque diversi rispetto alla Delta dominante attualmente) e, appunto, sulla risposta ai vaccini che rimangono l’arma più efficace di difesa che abbiamo, assieme alle misure di distanziamento e all’uso delle mascherine. Non debbono quindi cambiare né le raccomandazioni a vaccinarsi né i consigli per limitare i possibili contagi.

La scienza e la sanità stanno continuando ad osservare come il virus può “trasformarsi”, nella speranza di controllare l’evoluzione della situazione e che i vaccini riescano comunque a proteggere dalle forme gravi di malattia anche se indotte da varianti.

Come comportarsi

Secondo gli esperti presenti al Congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), ora più che mai è importante vaccinarsi nei confronti del virus Sars-CoV-2, con il richiamo della terza dose per completare il ciclo.

Anche e soprattutto alla luce della presenza di questa variante, caratterizzata da ben 32 mutazioni della proteina spike che rappresenta l’obiettivo della risposta indotta dalla vaccinazione per proteggerci. (la parte del virus che i vaccini usano per innescare il sistema immunitario contro il Covid) ha reso l’appuntamento ancora più significativo. “Questa situazione evidenzia ulteriormente l’importanza della campagna vaccinale – è il parere di Claudio Mastroianni, Vice Presidente SIMIT.

Anticipare la terza dose alla scadenza del quinto mese dalla seconda è corretto per il calo della protezione immunitaria che si verifica a partire dal quarto mese; la dose di richiamo è poi essenziale per i soggetti fragili, anziani, i soggetti con comorbidità e immunocompromessi. Un’elevata circolazione del virus, infatti, può favorirne le mutazioni e quindi le varianti, proprio come avvenuto con la omicron, emersa in Sudafrica, dove il tasso di vaccinazione è molto basso, appena del 25-30%.

In attesa di meglio definire il livello di trasmissibilità, patogenicità ed escape immunitario di questa nuova variante, resto fondamentale effettuare la terza dose, che è la principale strategia che abbiamo per contrastare la diffusione di questa come di altre varianti che dovessero emergere”. Se necessario, e con il tempo dovuto, si può poi pensare ad aggiornare i vaccini a RNA-Messaggero sulla scorta di nuove, eventuali indicazioni.