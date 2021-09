Covid-19, studiamo la variante Mu ma combattiamo la Delta

editato in: da

L’alfabeto greco è una vera fucina di lettere. Ma le stiamo consumando, scoprendo sempre nuove varianti del virus Sars-CoV-2, responsabile di Covid-19. L’ultima di cui si parla, in ordine di tempo, è la variante Mu. È stata identificata in Colombia. E si sta seguendo con grande attenzione la sua evoluzione.

Ma non bisogna dimenticare, in attesa di conoscere il destino di queste mutazioni virali e quanto riusciranno ad essere determinanti, che oggi la sfida è con la variante Delta, che sta dominando il quadro in Italia e non solo. Per questo occorre continuare a prestare attenzione alle norme di prevenzione e all’uso delle mascherine, oltre a proseguire sulla strada della vaccinazione che, in base ai risultati degli studi scientifici, riduce nettamente il rischio di contrarre malattie gravi, ricoveri e decessi.

Cosa sappiamo della Mu

Sul fronte scientifico, la variante Mu è nota come B.1.1621. Al momento, su questo fronte, gli esperti parlano di attenta sorveglianza perché siamo di fronte ad una variante di variante di interesse (sigla inglese Voi). Cosa significa?

La variante Mu ha differenze genetiche con le altre varianti note e sta causando infezioni in più paesi, quindi potrebbe rappresentare una minaccia particolare per la salute pubblica. In termini scientifici, la sigla Voi al momento non permette di considerare Mu una variante di preoccupazione (Voc) dai trattamenti che renderebbe la situazione ben più complessa. In questo senso, Mu insieme a Eta, Iota, Kappa e Lambda, è ancora a livello di Voi. E speriamo non debba diventare Voc.

Ciò che rende Mu particolarmente interessante (e preoccupante) è quello che l’OMS chiama una “costellazione di mutazioni che indicano potenziali proprietà di fuga immunitaria”. Insomma è fondamentale continuare a studiare il patrimonio genetico del virus, attraverso controlli nei diversi territori, per vedere se e come questo virus diverso dal primo Sars-CoV-2 si diffonde. In pratica, bisogna continuare a fare quello che già si sta facendo.

A Cbs News Anthony Fauci, uno dei massimi esperti mondiali, ha segnalato come sia da tenere sotto osservazione ma ricorda anche che al momento non ci sono dati che possano far pensare ad una sua diffusione su larga scala, in un quadro epidemiologico dominato dalla variante Delta.

A creare apprensione, però concorre un dato: questa particolare mutazione del patrimonio genetico virale, secondo alcune ricerche, potrebbe mettere il virus in condizione di “sfuggire” meglio a specifici anticorpi prodotti in seguito alla vaccinazione. Ma va anche detto che al momento questi dati sono legati solamente a studi di laboratorio, e solo quanto avviene in clinica potrà essere utile per capire cosa accadrà. Insomma, prima di capire bene cosa accadrà, bisogna fare studi ed avere informazioni in più.

L’importante, quindi, è controllare la situazione. E la scienza è in grado di farlo, per vedere se ci sono evoluzioni nel quadro dei ceppi che più circolano nelle diverse aree dell’intero pianeta.

In Italia, domina la Delta

Per quanto ci riguarda, l’ottavo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulle varianti virali certifica il netto predominio della variante Delta in Italia. Dal 17 luglio al 30 agosto, infatti, secondo i dati del bollettino, il numero di segnalazioni di casi causati dalla variante Delta in Italia è ancora superiore al numero di segnalazioni per tutte le altre varianti monitorate. Nuovi casi di infezione causati dalla variante Delta sono stati segnalati in quasi tutte le province italiane.

Il numero di casi causati dalla variante Alfa continua ad essere in forte diminuzione, come anche la loro diffusione territoriale. Nel frattempo, scendono i casi legati alla variante Gamma. La variante Delta è caratterizzata da una maggiore trasmissibilità rispetto alla variante Alfa (tra il 40% e il 60%) e risulta associata ad un elevato rischio di infezione negli individui parzialmente vaccinati o non vaccinati.