Covid-19 e variante Delta plus, cosa dobbiamo aspettarci

In questo senso, in un panorama epidemiologico dominato dalla variante Delta , ora l’attenzione degli esperti si concentra sulla Delta plus , che manifesta alcune variazioni rispetto al ceppo Delta che nei mesi è diventato predominante.

Dal virus sars-CoV-2 originale è passata molta acqua, parlando in termini biologici, sotto i ponti. Dal primo ceppo individuato, infatti, si è assistito alla comparsa di diverse varianti, alcune significative solo sotto l’aspetto speculativo, altre che sicuramente hanno impattato sulla malattia che sta causando la pandemia e per la quale ora si parla di quarta ondata.

Ipotesi e contromisure possibili

La variante Delta, che circola da tempo in Italia e appare dominante, è caratterizzata da una maggiore trasmissibilità rispetto alla variante alfa (tra il 40% e il 60%) e risulta associata al rischio di infezione negli individui parzialmente vaccinati o non vaccinati. In questo senso, la Delta Plus appare ancor più temibile e rappresenta in qualche modo un ulteriore cambio di marcia del virus.

A fronte di varianti che sono state conosciute ma che poi non sono riuscite ad imporsi nel panorama epidemiologico, come ad esempio la Beta, la Alfa e la Delta sono riuscite a dominare la situazione. nella loro ricerca gli esperti americani hanno provato quindi a fare una sorta di “previsione” matematica attraverso un modello che simula il modo in cui le pandemie alimentate da ipotetiche varianti influenzerebbero le popolazioni che utilizzano varie combinazioni di contromisure, dall’uso delle mascherine più o meno allargato fino al distanziamento tra le persone, oltre ovviamente alle vaccinazioni disponibili.

Con queste caratteristiche di analisi si è poi provato a vedere quale potrebbe essere il percorso della pandemia. Si è visto che una variante come quella Delta plus, che aumenta la sua capacità di trasmissione e contagio, appare sul fronte della popolazione maggiormente temibile rispetto a quanto si potrebbe avere con un ceppo virale che, al contrario, si è modificato in modo da evitare parzialmente l’azione delle difese immunitarie.

Il problema è che se si associano le due caratteristiche, ovvero la possibilità da parte del virus di essere facilmente trasmissibile e quindi potenzialmente in grado di contagiare un elevato numero di persone con la sua capacità di non rispondere correttamente alle difese immunitarie, si potrebbe avere una sorta di quadro davvero preoccupante. Ben di più di quello che si potrebbe verificare solo con una delle due “opzioni” da parte dei ceppi virali maggiormente circolanti.

Rimane comunque una certezza: la vaccinazione a detta dei ricercatori appare uno scudo molto significativo, sia perché dovrebbe consentire di prevenire un numero più elevato di casi sia perché comunque potrebbe portare a quadri clinici meno gravi, e quindi influire sulla mortalità. Secondo gli esperti, infatti, avendo meno persone vaccinate ci saranno comunque più casi di infezione.