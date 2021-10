Così l’emicrania rovina il sonno

Analizzando sia le risposte date dalle persone considerate in speciali questionari sia esami specifici per valutare qualità e profondità del riposo, gli esperti hanno visto che in genere chi soffre di emicrania presenta punteggi ai test diversi rispetto ai coetanei sani e il quadro tende a peggiorare ulteriormente se il problema è l’emicrania cronica. Qualcosa si simile accade anche nei bambini.

Per questo gli esperti hanno preso in esame i risultati di oltre 30 studi clinici, che hanno coinvolto più di 10.000 persone, proprio per valutare l’impatto del dolore sul sonno.

Non si sa bene cosa venga prima. Si cerca insomma di capire se la scarsa qualità del sonno è alla base delle crisi emicraniche , o almeno può agire come cofattore, o se invece proprio il mal di testa lancinante sia all’origine delle difficoltà nel riposare saporitamente.

Chi soffre di emicrania può avere problemi particolari proprio in questo periodo con un tempo inferiore di sonno REM di buona qualità rispetto a chi invece non deve fare i conti con il feroce mal di testa. A dirlo è una ricerca coordinata da esperti del King’s College di Londra, pubblicata su Neurology.

In particolare, poi, grandi e piccoli che soffrono di attacchi emicranici tendono ad avere una minor quantità di sonno REM rispetto a chi invece non ha problemi. In genere, sul fronte della qualità del sonno, tendiamo a privilegiare il sonno REM, quello in cui gli occhi si muovono e si sogna, rispetto a quello più profondo, ovvero non-REM.

Uno dei ruoli fondamentali e più studiati del sonno REM è quello di favorire i processi di apprendimento, in particolare aiuta il consolidamento della memoria a lungo termine. Tuttavia anche il non-REM interviene in questi processi è probabilmente è necessario che ci siano entrambi per un buon "storaggio” della memoria.

La regolare alternanza tra non REM e REM facilita il passaggio delle "memorie" dall'ippocampo alla regione frontale. Ma oltre a questi aspetti ce n’è un altro da non sottovalutare: “godere” della fase in cui si sogna, appunto la REM, è molto importante per sentirsi meglio al risveglio.

Se ci si sveglia dal sonno REM (ed è per questo che la natura lo ha messo nella parte finale della notte in abbondanza), specialmente se da un bel sogno, ci si sente meglio, più rapidamente svegli. Questo perché nella fase REM il cervello funziona in maniera molto simile alla veglia. La prova? Se ci svegliamo quando ci troviamo nella fase di sonno profondo, in genere siamo più rallentati.

Non tutte le emicranie sono uguali

L'emicrania è una delle forme più comuni di cefalea e si presenta in due modi: con aura e senza. L'emicrania senza aura è la forma più frequente: in essa rientrano circa l'80% degli episodi.

È caratterizzata da attacchi di mal di testa frequenti - che possono durare da qualche ora a tre giorni - di solito unilaterali con dolore pulsante - d'intensità moderata o forte - che peggiora con l'attività fisica. L'emicrania con aura è invece una cefalea con attacchi unilaterali con sintomi neurologici che normalmente si sviluppano 5-20 minuti prima dell'attacco e perdurano per non più di 60 minuti (aura). Spesso la crisi è preceduta da disturbi visivi o da “addormentamento” di un braccio.