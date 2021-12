Come stare vicino a chi soffre di malattie neurodegenerative

Natale, si sa, è un momento importante. Ci si ritrova, compatibilmente con l’emergenza Covid, si riuniscono generazioni, si rimane a tavola o a scartare i regali sotto l’albero. Per chi presente problemi legati a deficit neurologici come la malattia di Alzheimer o comunque a patologie che impattano sulla sfera fisica il periodo delle feste può diventare una fase complessa da affrontare.

Per questo ci si può trovare in difficoltà e la persona, così come chi la assiste, può vivere momenti di incertezza. Per questo arrivano alcuni consigli dagli esperti della Società Italiana di Neurologia, che possono essere di grande aiuto per le giornate di festa in famiglia.

Non lasciamo sole le persone che hanno bisogno

“Quest’anno, con le necessarie precauzioni, potremo tornare a festeggiare il Natale in famiglia e vivere più pienamente le festività – spiega Alfredo Berardelli, Presidente della Società Italiana di Neurologia, Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Neuroscienze Umane, Policlinico Umberto I – Università Sapienza di Roma. Ma non bisogna dimenticare chi dovrà affrontare questo periodo convivendo con le difficoltà causate da una malattia neurologica cronica.”

Ovviamente, e non poteva essere diversamente, pur se non siamo nel lockdown più stretto occorre sempre tenere alta la guardia sul rischio di una possibile infezione da virus Sars-CoV-2.

I neurologi raccomandano una volta di più l’importanza di proteggere con un ciclo vaccinale completo, quindi con il richiamo della terza dose, l’importanza di garantirsi la copertura vaccinale per il Covid. Soprattutto, anche a domicilio, quando non si è proprio intenti a degustare i piatti di Natale conviene tenere presente l’importanza dell’uso delle mascherine del rispetto delle distanze di sicurezza, dell’igiene attraverso un regolare lavaggio delle mani. Oltre ovviamente ad evitare gli assembramenti, con una tavolata di decine di persone.

Non perdiamo di vista l’aspetto psicologico

“Stare vicino a chi soffre di disturbi neurologici è sicuramente una sfida ma può diventare un’esperienza molto importante – conclude l’esperto. Si tratta di persone che vanno stimolate e aiutate. Le feste rappresentano, quindi, un’opportunità e un momento di serenità famigliare cui non bisogna rinunciare”.

Insomma: anche se può sembrare strano, è comunque importante che le persone con problemi legati a patologie neurodegenerative non si trovino isolate. Chi vive da solo dovrebbe impiegare il tempo a disposizione per incontrare familiari o amici. La parola chiave per aiutare chi ha problematiche di questo tipo è coinvolgimento.

Nelle molte ore che si trascorrono in casa durante le vacanze natalizie, è importante svolgere insieme attività quali ascoltare musica, vedere un film, sfogliare un album di foto di famiglia, raccontare le tradizioni familiari. È possibile anche organizzare insieme i preparativi, come incartare i regali, decorare, apparecchiare la tavola, persino cucinare. Oltre a tutto ciò, sono necessari momenti di pausa e di riposo.

Attenzione però a non cadere nella classica sindrome da “divano”. Spesso in queste giornate convulse che in qualche modo modificano il tran-tran quotidiano possono crescere anche gli stimoli stressanti, specie per chi è abituato ad una vita ritmata semplice e rispetta pedissequamente l’ora dei pasti. C’è il rischio che si creino condizioni che predispongono all’ansia, con conseguente stato d’animo non proprio ottimale. P

rendete per mano chi ha bisogno del vostro aiuto e fate una passeggiata, ovviamente rispettando le condizioni fisiche di chi accompagnate. Una breve passeggiata all’aria aperta, curando di evitare infreddature e bruschi cambi di temperatura, può essere di grande aiuto per distrarsi e contrastare lo stress delle festività. Oltre ovviamente ad aiutare il fisico. “