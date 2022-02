Come prendere sonno? Il segreto in un pugno di neuroni

Ricordiamo le buone abitudini, innanzitutto. Cercare di andare a letto sempre alla stessa ora, rispettando la biologia dell’organismo, evitare cene eccessivamente “pesanti”, caffè e fumo: ecco due semplici regole per riuscire a cadere beatamente tra le braccia di Morfeo quando posiamo la testa sul cuscino. Ma in questo periodo, complici anche gli stress da pandemia e le ripercussioni economiche, prendere sonno appare sempre più difficile.

Così ci si rigira nel letto, in attesa di chiudere le palpebre. Una ricerca americana pubblicata su Current Biology e condotta dagli esperti dell’Università del Michigan ha ora identificato le cellule nervose che in qualche modo possono guidarci nella ricerca del riposo, aprendo la strada per soluzioni terapeutiche mirate a favore degli insonni impenitenti. Ma siamo solo all’inizio del percorso della scienza.

Lo studio negli animali da esperimento

Lo abbiamo provato tutti. Quando siamo particolarmente colpiti sul fronte emotivo, magari perché abbiamo assistito alle scene di un film che ci hanno particolarmente colpito, o su quello fisico perché facciamo intensi sforzi poco prima di rimetterci sotto le lenzuola, in qualche modo facciamo fatica ad addormentarci. Ma cosa succede davvero in questo lasso di tempo?

Gli scienziati americani hanno provato a capirlo nei topi. Le buone abitudini, anche per gli animali, sono fondamentali per cadere tra le braccia di Morfeo. Lo studio in particolare si concentra sulle abitudini che si prendono per riposare, dalla tisana fino alla posizione assunta per liberarci dai pensieri e dalle emozioni che ci mantengono on stato di veglia. La ricerca ha dimostrato che se gli animali non seguono la classica routine prima di addormentarsi il riposo diventa difficile anche perché ci sarebbero specifici neuroni, ovvero cellule nervose, che entrano in gioco in questo processo.

Queste si troverebbero nell’ipotalamo laterale, dove peraltro si concentrano anche altre sensazioni che in qualche modo contribuiscono al nostro benessere, come la risposta a stimoli che ci mettono paura, la sensazione di appetito o il bisogno di bere. Concentrando l’attenzione su questi neuroni, in futuro, si potrebbero trovare strade alternative alla classica tisana, a gocce o pasticche per riposare bene e prendere sonno. La speranza è che chi si rigira nel letto o comunque ha una notte agitata con numerosi risvegli possa trovare risposte mirate su questi meccanismi nervosi, favorendo quindi la sfida all’insonnia.

Apriamo le “porte” all’ora giusta

Il corpo ha i suoi ritmi. E col tempo radicalizza la propria risposta al bisogno di riposo in base al tempo. Per questo dobbiamo rispettare i segnali che l’organismo ci invia, mediati dall’azione della luce e di altri meccanismi biologici sicuramente importanti nel definire il nostro personale ritmo sonno-veglia. Ce ne accorgiamo quando, magari nei primi giorni di vacanza, tendiamo a fare le ore piccole.

Nonostante la stanchezza, addormentarsi può essere più difficile. Esistono infatti vere e proprie “porte d’accesso” al sonno, cui l’organismo nel tempo si abitua. E se perdiamo questa fase, poi adattarsi ad un orario nuovo può essere più complesso, specie se siamo abitudinari. Ovviamente, sulle possibilità di riposare bene incidono anche altri fattori, dal materasso al cuscino fino al giusto “stop” dello sforzo fisico, senza pretendere di fare jogging e poi ritrovarsi beatamente addormentati dopo una rapida doccia. Il corpo ha comunque bisogno di “calmarsi” dopo un’attività intensa.

Ultimo capitolo, l’alimentazione: in genere gli alimenti che contengono carboidrati associati a proteine possono essere indicati, nell’ambito di una cena che deve comunque essere leggera. E non dimenticate che gli alcolici ingannano. Inizialmente possono dare un senso di spossatezza, ma poi, dopo qualche ora, si rischia di avere un effetto contrario, ritrovandosi a contare le pecorelle.