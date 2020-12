Come non aumentare di peso durante le Feste

editato in: da

Fare movimento e seguire una dieta leggera sono le buone abitudini per evitare di aumentare di peso. Ci sono poi alcuni piccoli sotterfugi per affrontare le vacanze e le Feste senza assumere chili in più.

Buone abitudini alimentari

Sarebbe utile consumare della verdura prima del pasto, per questo è sempre consigliato iniziare con un pinzimonio limitando il consumo di salumi, tartine ed altri alimenti molto calorici.

Pensate all’aperitivo naturale: una tisana non alcolica, preferibilmente amara, stimola la colecisti e permette di assorbire un pochino meno i grassi contenuti nel piatto che segue. Fanno benissimo il carciofo, il finocchio e altri vegetali. È importante che la tisana sia amara per avere questo effetto.

Scegliamo degli alimenti integrali: i carboidrati contenuti nei cibi integrali riducono il rischio di aumento di glicemia e dunque anche la rapida assimilazione degli zuccheri presenti. Per questo il loro consumo può aiutare nel tempo a proteggersi dal diabete e a rallentare l’assorbimento degli altri nutrienti.

Consumate pesce in quanto ricco di acidi grassi Omega3 in grado di mantenere fluida la membrana della cellula. Quindi questo elemento protegge le cellule dell’organismo dai radicali liberi in eccesso che si producono ad esempio quando si esagera con grassi, alcolici e dolci.

Caramelle, candidi, torroni possono essere consumati, ma non sgarrate dai pasti. Altrimenti si rischiano impennate della glicemia che il corpo fa più fatica a controllare, soprattutto negli anziani e in chi è già in sovrappeso.

Consumate limone e spezie: non solo il succo, anche la scorza può essere grattugiata nei piatti aiutando a contrastare il colesterolo. Lo stesso fanno le spezie come timo e maggiorana. Questo si traduce anche in una riduzione del sale.

Mangiate qualcosa prima di consumare alcol. L’ingestione del cibo rallenta infatti l’assorbimento dell’alcol. Quindi bere solamente può creare dei problemi.

Per seguire la Pillola di Salute quotidiana “Giuste abitudini alimentari durante le Feste”, clicca e ascolta qui

“Pillole di Salute quotidiana” è la serie in podcast di DiLei TakeCare, a cura di Federico Mereta. In ogni puntata si parla di prevenzione, cure e buone abitudini.