Cinetosi, cosa fare in caso di mal d’auto

Cinetosi è il termine scientifico con cui si indicano il mal d’auto, il mal di mare e il mal d’aria. Si tratta di un insieme di disturbi che si lega al movimento.

Cause e rimedi

Normalmente la posizione del corpo nello spazio viene regolata dal labirinto, un piccolo organo che si trova nell’orecchio. In chi soffre di mal d’auto il labirinto viene eccessivamente stimolato dal costante mutare della posizione del veicolo, mentre gli occhi non risentono di questa situazione. Si crea quindi una sorta di discrepanza nei segnali che definisco la posizioni nello spazio.

Risultato? Abbiamo uno squilibrio delle sensazioni in arrivo al cervello che risponde rilasciando sostanza come l’adrenalina e la vasopressina che sono le responsabili della sensazione di nausea. Nei bambini il problema si pone in modo accentuato perché hanno un sistema di controllo più sensibile.

In auto occorre quindi fare attenzione all’aria viziata e agli eccessi di alimenti. Prima di partire, se il viaggio è lungo, conviene fare un piccolo spuntino con cibi asciutti. E una volta partiti, meglio evitare di riempire lo stomaco di liquidi, in particolare meglio evitare le bevande gassate. Negli adulti niente sigarette, alcol e caffè.

Le cinque regole

In ultimo, ecco cinque regole semplici per fare un viaggio tranquillo:

facciamo soste frequenti facciamo mangiare i piccoli prima della partenza portate snack, come craker e biscotti secchi se possibile, viaggiate la mattina presto o di notte non fate leggere i bambini in auto

