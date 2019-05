Una bottiglia di vino a settimana equivale a 10 sigarette

editato in: da

Una bottiglia di vino a settimana equivale a ben 10 sigarette. Lo svela una ricerca scientifica che mette in guardia dal consumo di alcol.

Secondo gli esperti inglesi un consumare una bottiglia di vino a settimana (ossia circa un bicchiere al giorno) aumenta il rischio di cancro quanto il fumo di 10 sigarette. Lo studio, pubblicato su BMC Public Health, ha cercato di creare un parallelo fra l’alcol ingerito e le sigarette fumate, sottolineando i pericoli di uno stile di vita errato. Lo studio, realizzato in Gran Bretagna, ha coinvolto un ampio campione di volontari inglesi, sottoposti ad analisi che hanno prodotto risultati incredibili.

Fra coloro che non avevano mai fumato, il consumo di una bottiglia di vino (da 750 ml) a settimana, ha aumentato dell’1% il rischio di cancro per gli uomini e dell’1.4% per le donne. Secondo gli scienziati gli uomini rischiano soprattutto di ammalarsi di cancro all’intestino, al fegato e all’esofago, mentre per le donne è stato individuato un alto rischio di tumore al seno.

I dati, come è facile intendere, variano a seconda del sesso. Così tre bottiglie di vino equivalgono per le donne addirittura a 23 sigarette. “Questi risultati – ha svelato Theresa Hyde dello University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, fra gli autori della ricerca – evidenziano che moderati livelli di consumo di alcolici sono un importante problema di salute pubblica nelle donne e sottolineano il bisogno di promuovere la consapevolezza a tale riguardo”.

Non è la prima volta che il vino viene messo sotto accusa e in relazione ad alcune patologie gravi, come il cancro alla bocca, alla gola, all’intestino, al fegato, all’esofago e persino al seno. Secondo gli esperti però la consapevolezza dei rischi che si corrono bevendo il vino, non è la stessa che è invece presente e consolidata per quanto riguarda le sigarette.

Ci auguriamo che utilizzando le sigarette come comparatore – hanno concluso gli scienziati – sia possibile comunicare questo messaggio in modo più efficace per aiutare le persone a fare scelte di vita più informate”.