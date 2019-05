Alzheimer, un test per individuarlo prima che si manifesti

editato in: da

Alzheimer, i 10 sintomi premonitori

In futuro l’Alzheimer si potrà individuare prima che si manifesti grazie ad un semplice test.

Lo svela una ricerca italiana che ha messo a punto un esame a basso costo e molto semplice da eseguire che fra non molto tempo sarà utilizzato per predire la patologia. Lo studio è stato realizzato da un team di studiosi della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs – Università Cattolica, con l’aiuto dell’Irccs S. Raffaele Pisana e pubblicato su Annals of Neurology. Si tratta in sostanza di un prelievo di sangue e un elettroencefalogramma che potrebbero cambiare la vita di molte persone e il modo di percepire questa malattia.

La ricerca è partita grazie all’analisi di alcune persone affette dalla mild cognitive impairment, una sindrome neurologica che si trova a metà fra il declino cognitivo naturale dovuto all’età e la demenza vera e propria. Chi soffre di questa patologia ha maggiori possibilità di sviluppare l’Alzheimer in futuro. I ricercatori hanno tentato di sviluppare un test che consentisse di capire chi manifesterà questa forma particolare di demenza, per arrivare ad una diagnosi e una cura veloce della patologia.

Hanno così realizzato un test che è risultato altamente efficace e che combina due analisi. Da una parte l’elettroencefalogramma, che serve a misurare l’attività elettrica cerebrale, individuando numerosi disturbi, incluse le malattie neurologiche. Dall’altra un test genetico realizzato con una semplice analisi del sangue, che è in grado di individuare una mutazione del gene ApoE, collegata al rischio di Alzheimer.

“Quest’analisi potrebbe valutare su base individuale con grande precisione il rischio di progressione del mild cognitive impairment – hanno spiegato gli esperti -. Quando arriveranno i farmaci innovativi destinati alle forme ‘prodromiche’ di Alzheimer. dovremo avere lo strumento per intercettare per tempo quali sono i soggetti che certamente si ammaleranno”.

“Il test è utilizzabile da subito nella pratica clinica – ha chiarito Paolo Maria Rossini, che dirige l’Area di neuroscienze della Fondazione policlinico Gemelli -, ma è previsto un suo collaudo all’interno di un progetto di ricerca comparativa denominato Interceptor, di recente finanziato dall’Agenzia italiana del farmaco e dal Ministero della salute – bando che sta andando incontro ad un rallentamento nei tempi, ma l’auspicio è che al più presto le autorità regolatorie ne colgano l’importanza”.