Aderenza alle cure: cosa fare quando si stanno seguendo più terapie

editato in: da

Le malattie croniche soprattutto negli anziani si possono a volte associare nella stessa persona. Cosa fare quando si stanno curando contemporaneamente diverse patologie?

Aderenza alle cure: cosa fare

È sempre importante in primo luogo, dal punto di vista del medico, cercare di prescrivere il minor numero possibile di farmaci, selezionando quelli necessari. Ma è soprattutto importante chiarire bene al malato, e magari anche a chi lo assiste se la persona è anziana e non del tutto autosufficiente, quali sono i medicinali che vanno assunti per la fase di attacco della cura, quindi per un periodo limitato, e quali debbano essere assunti cronicamente, quindi per tempi lunghi.

Infine, non va mai dimenticato che il paziente deve essere rivisto regolarmente dal medico, anche per verificare se le cure che sta seguendo sono sempre necessarie o vanno ottimizzate.

Insomma prima di sospendere una cura, ricordate che il medico è il punto di riferimento, perché i rischi sono dietro l’angolo. Per esempio, per chi è iperteso, tra casi non conosciuti e terapie non seguite, solo circa tre persone su dieci arrivano all’obiettivo prefissato in termini di valori di pressione e al completo controllo del rischio cardiovascolare conseguente.

Qualche semplice consiglio

Informate sempre il medico se avete difficoltà a sottoporvi a un determinato trattamento o il tipo di somministrazione che preferite;

utilizzate una scatoletta divisa a scomparti per verificare se i farmaci sono stati assunti o meno;

cercate di assumere i farmaci, salvo disposizioni mediche diverse, ad orari fissi e vicini a momenti specifici della giornata;

non rimanete mai senza le cure, quando vedete che i farmaci cominciano a mancare recatevi subito in farmacia, senza aspettare l’ultimo giorno per averli a disposizione.

Per seguire la Pillola di Salute quotidiana “Aderenza alle cure”, clicca e ascolta qui

“Pillole di Salute quotidiana” è la serie in podcast di DiLei TakeCare, a cura di Federico Mereta. In ogni puntata si parla di prevenzione, cure e buone abitudini.