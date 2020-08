Acufeni, cause e sintomi dei fischi alle orecchie

editato in: da

Gli acufeni sono fastidiosi suoni che sembrano nascere nelle orecchie e sono definiti correttamente come sensazioni uditive fantasma che si avvertano in assenza di stimoli sonori ambientali.

Gli acufeni possono essere percepiti come fischi, ronzii, soffi, pulsazioni o fenomeni sonori complessi. Si tratta comunque di un disturbo molto comune di cui ha sofferto almeno una volta il 50-60% della popolazione generale. Ma in una persona su 10 questi fenomeni si mantengono in modo protratto e nel 2-3% dei casi possono alterare la qualità della vita per la loro gravità.

Se gli acufeni si presentano spesso, possono essere però indicatori di alcuni problemi come la presbiacusia cioè la perdita dell’udito che si manifesta soprattutto negli anziani.

Attenzione va prestata anche a certi farmaci, che come effetti collaterali possono provocare gli acufeni, per esempio quelli utilizzati nella profilassi della malaria o ad alcuni tipi di diuretici che servono ad abbassare la pressione o a certi tipi di antibiotici.

Infine esistono diverse malattie che possono presentarsi con questi sintomi, come la sindrome di Ménière o l’alterazione della funzione della tiroide, gli acufeni possono essere presenti in chi ha problemi di circolazione e in chi soffre di bruxismo.

Per trovare la giusta terapia, è necessario rivolgersi sempre al medico, ma bisogna ricordare anche che l’orecchio va in ogni caso protetto dai rumori troppo intensi.

