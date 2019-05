Torta agli agrumi senza burro di Federica Constantini

editato in: da

di Federica Constantini

L‘estate è vicina e la prova costume anche. Oggi vi lascio una ricetta perfetta per ritrovare la forma senza rinunciare al piacere. Ecco la Torta agli agrumi. Si tratta di una gustosa torta senza burro realizzata con limone, arancia e pompelmo. Un concentrato di vitamine e benessere per colazioni e merende fresche e leggere.

L’impasto è realizzato con pochi e semplici ingredienti e risulterà soffice e umido. La presenza delle scorze degli agrumi dona un profumo inebriante e un gusto delicato. A tal proposito vi raccomando di utilizzare gli agrumi non trattati.

Questo dolce senza burro si conserva per diversi giorni sotto una campana di vetro mantenendo intatto il proprio gusto e la propria consistenza. Io ho utilizzato un olio extravergine al limone per richiamare il profumo e il gusto degli agrumi. Ma potete tranquillamente utilizzare un olio extravergine delicato oppure fruttato. L’importante è che non sia troppo forte altrimenti andrebbe a coprire gli altri sapori.

Se siete intolleranti al lattosio potete sostituire lo yogurt con yogurt di soia, altrimenti potete utilizzare come ho fatto io lo yogurt greco al limone oppure uno yogurt alla vaniglia per un risultato più delicato. La torta agli agrumi è davvero facile e veloce da realizzare e piacerà a grandi e piccini. Oltre al fatto che è molto digeribile vi lascerà una sensazione di freschezza e leggerezza.

Per renderla più sfiziosa e darle un tocco in più la potete tagliare a metà una volta raffreddata e farcire con un velo di marmellata. Un gusto delicato e avvolgente che vi darà la carica giusta per affrontare la giornata. Mani in pasta e prepariamo insieme la torta agli agrumi.

INGREDENTI

200 gr. Farina

100 gr. Fecola di Patate

1 Bustina di Lievito

100 gr. Zucchero di Canna

180 gr. Yogurt Greco al limone (oppure yogurt di soia)

2 Uova

1 Limone

1 Arancia

1 Pompelmo

70 ml. Olio Extravergine di Oliva Delicato (oppure olio fruttato o agli agrumi)

PREPARAZIONE

In una ciotola montate bene le uova con lo zucchero fino a quando saranno gonfie e spumose. Aggiungete l’olio e lo yogurt e mescolate. Unite la buccia grattugiata del limone, dell’arancia e del pompelmo. Spremete gli agrumi e aggiungete il succo. Setacciate la farina, la fecola e il lievito e aggiungetela piano all’impasto. Mescolate fino a quando otterrete un composto liscio e senza grumi.

Trasferite l’impasto in una tortiera rivestita da carta forno e infornate a 180° per circa 40 minuti. Decorate la torta agli agrumi senza burro con fettine di pompelmo e servite.