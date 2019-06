Tiramisù vegano, la ricetta che abbina gusto e leggerezza

editato in: da

E se per una volta invece di quello classico fatto con il mascarpone, si provasse a fare il tiramisù vegano? Sarà pronto in un attimo, non vi farà rimpiangere quello tradizionale e ne guadagnerete in leggerezza.

Ingredienti 100% vegetali

Rispetto al tiramisù classico o al tiramisù senza uova, nel tiramisù vegano al posto dei tradizionali biscotti savoiardi si usano biscotti vegani, che si trovano in tutti i negozi specializzati in prodotti vegetali e ormai anche nei supermercati. Per 4 persone calcolate circa 20 biscotti, oltre a 1 cucchiaio di zucchero (per una scelta salutare potete anche optare per quello di canna integrale), 250 grammi di latte vegetale (di riso, di soia o altro latte vegetale a piacere), 250 grammi di panna vegetale (anche in questo caso, la trovate nei negozi specializzati in cucina naturale e anche in alcuni supermercati), 2 cucchiai di fecola di patate (oppure di amido di mais), 1 bustina di vanillina, 100 grammi di cioccolato, cacao da spolverare in superficie.

Preparazione 100% facile

In un pentolino mescolate con una frusta la fecola, la vanillina e il latte vegetale, portate la crema ad ebollizione a fiamma bassa facendo attenzione che non si formino grumi, cuocete fino a quando raggiunge la consistenza desiderata, dopo di che toglietela dal fuoco e lasciatela raffreddare coperta con della pellicola. Montate la panna e aggiungetela alla crema ormai fredda, amalgamando con delicatezza. A questo punto in un piatto versate il caffè, zuccheratelo e intingete i biscotti. Nel contenitore che avete deciso di usare (potete anche ricorrere a pratiche coppette monoporzione) componete il dolce alternando gli strati di crema a quelli di biscotti inzuppati nel caffè, alla fine spolverate con il cacao e guarnite con scaglie di cioccolato. Lasciate il dolce in frigorifero per qualche ora prima di consumarlo.