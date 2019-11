Preparativi per Halloween? 5 consigli per riciclare la zucca (e non buttare via niente)

editato in: da

Se anche voi non voi non riuscite a resistere alle decorazioni di Halloween che ricordiamoci, è anche una nostra festa, è arrivato il moneto di intagliare la zucca!

Oltre ad avere un aspetto spaventoso come da tradizione, la zucca un ingrediente incredibilmente versatile e può essere utilizzato quasi interamente, dalla parte interna della buccia ai semi, dalle foglie ai fiori.

Per evitare un inutile spreco di cibo e darvi qualche nuova idea ecco come vi suggeriamo di riciclare la zucca.

Maschera per il viso

La zucca vi fa belle! Potete semplicemente realizzare una maschera multivitaminica per il viso facile ed economica per contrastare i segni del tempo.

Dovete prima bollire la zucca, in modo che possa essere frullata agevolmente per ridurla in un composto che poi applicherete sul viso tenendola sin posa per 15 minuti e infine, risciacquate bene con acqua tiepida.

Ha proprietà decongestionanti ed è ricca di vitamina A e sali minerali, combatte i radicali liberi e distende la pelle e per una variante per pelli molto secche si può aggiungere un cucchiaio di miele.

Marmellata

Davvero un peccato non approfittare della polpa della zucca. Per non sprecarla, meglio tagliarla a dadini (eliminando di semi) e trasferire il tutto in pentola con qualche cucchiaio di zucchero. Dopo aver lasciato macerare per una mezza giornata, unite cannella, noce moscata, liquore all’amaretto e succo di limone con scorza grattugiata.

Dopo un’ora di cottura, avrete una marmellata pronta per finire nel vasetto di vetro o direttamente in una crostata.

Semi tostati

I semi di zucca si possono utilizzare come spezza-fame o come snack e non tutti sanno che aiutano anche a combattere l’insonnia.

Sciacquate i semi sotto l’acqua corrente e lasciateli scolare per un po’ lasciandoli asciugare.

Nel caso in cui vogliate dei semi più salati, potete immergerli in una soluzione composta da 2 tazze di acqua e 1/4 di tazza di sale per una notte per poi farli asciugare per un giorno.

Per la preparazione mettete della carta da forno su una teglia e deponetevi i semi di zucca con un filo d’olio d’oliva e cuoceteli in forno a 150° preriscaldato per 45/50 minuti. Ricordatevi di girarli ogni 15 minuti, in modo da farli tostare su entrambi i lati e quando saranno dorati, potrete toglierli dal forno.

Latte speziato alla zucca

Il latte speziato alla zucca è una tra le bevande stagionali più amate dai frequentatori delle caffetterie estere e da qualche tempo sta prendendo piede anche in Italia.

Un tocco di zucca nella quinoa

Tostare la quinoa, nel frattempo lavare ed affettare il porro e farlo stufare in un altro tegame, con poco olio. Aggiungere la zucca tagliata a dadini, salare e spolverare con salvia tritata. Dopo qualche minuto aggiungere anche il tofu tagliato a dadini. Il tutto dovrà cuocere per circa 15 minuti a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto.