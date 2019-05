Come preparare i pancake americani: la videoricetta

editato in: da

I pancake sono un classico della colazione americana. Golosi e semplici da preparare sono perfetti anche per una golosa merenda. Somigliano un po’ alle crêpes francesi ma a differenza di questi sono più corposi e soffici. La ricetta che vi suggeriamo noi è quella dei, per la quale vi serviranno 4 uova, 2 dl di latte, 100 g di farina, 100 g di zucchero, 40 g di zucchero a velo, succo d’arancia, fragole per guarnire. Siete pronte? Seguite il procedimento guardando la nostra videoricetta.