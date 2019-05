Muffin cioccolato bianco e lamponi senza burro

editato in: da

Cioccolato Bianco e lamponi, un connubio perfetto di sapori. Due fantastici ingredienti che insieme donano a questi soffici e golosi Muffin Senza Burro un sapore unico e irresistibili. Sono facili e veloci da realizzare e saranno perfetti in ogni momento della giornata.

Con il loro gusto avvolgente conquisteranno grandi e piccini! Se non trovate i lamponi freschi potete usare quelli congelati oppure sostituirli con le fragole, mirtilli o more! I Muffin Senza Burro al Cioccolato Bianco e Lamponi si conservano per un paio di giorni sotto una campana di vetro. Mani in pasta!

OCCORRENTE

200 gr. Farina 00

150 gr Zucchero di Canna

2 Uova

70 gr. Olio extravergine di Oliva

50 gr. Latte

170 ml Yogurt Bianco

100 gr. Cioccolato Bianco

1 Bustina di Lievito

80 gr. Lamponi Freschi

PREPARAZIONE

1. In una ciotola lavorate lo zucchero con le uova fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

2. Aggiungete l’olio, il latte e lo yogurt.

3. Unite la farina setacciata ed il lievito.

4. Sminuzzate il cioccolato bianco, tagliate i lamponi ed aggiungeteli all’impasto.

5. Amalgamate bene il composto senza smontarlo.

6. Versate l’impasto negli appositi stampini facendo attenzione a non superare i 2/3 del loro volume.

6. Cuocete i vostri muffin senza burro a 180° per circa 20 minuti.

7. Quando si saranno raffreddati fate una piccola incisione sulla parte superiore e mettete un lampone fresco.

8. Spolverizzate con lo zucchero a velo.

I muffin al cioccolato bianco e lamponi sono pronti!