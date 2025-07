Re Carlo, Harry e Meghan Markle crollano sull’educazione dei figli

IPA Harry e Meghan Markle

Re Carlo potrebbe presto avere a che fare molto spesso coi suoi nipotini Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan Markle. Infatti, pare che il Duca del Sussex stia seriamente prendendo in considerazione di farli studiare in Gran Bretagna. Ovviamente sua moglie è assolutamente contraria e questo sta creando non pochi problemi di coppia.

Re Carlo, la gioia di avere con sé i nipoti Archie e Lilibet

Re Carlo probabilmente è felicissimo all’idea di poter vedere più spesso i suoi nipoti Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan Markle, che conosce a malapena. Infatti, il primo si è trasferito coi genitori in California quando aveva un anno, la seconda è nata negli Stati Uniti ed è stata a Londra un’unica volta, quando aveva un anno.

Nonno Carlo è quasi uno sconosciuto per loro, anche perché – come noto – i rapporti con Harry e Meghan sono inesistenti, anche se un timido disgelo c’è stato con un primo incontro tra i rappresentanti delle due parti.

Comunque, non è escluso che in un prossimo futuro le cose possano cambiare. Infatti, Harry, sempre più nostalgico della sua vita inglese, sta seriamente pensando di far educare i figli in Gran Bretagna. Il Principe vorrebbe che i suoi eredi studiassero nelle stesse scuole da lui frequentate, che conoscessero la storia e la cultura inglese, oltre a quella americana. Ma ovviamente c’è un ostacolo insormontabile. E si chiama Meghan Markle.

Re Carlo, le rivelazioni dell’ex maggiordomo

A rivelare i desideri di Harry è stato l’ex maggiordomo di Corte, Grant Harrold, che si dice certo che il secondogenito di Carlo e Diana voglia spedire i figli a studiare in Inghilterra alle superiori o all’università.

“È molto probabile e del tutto possibile” ha dichiarato. Ma ha anche aggiunto: “Dipenderà dal rapporto che avranno con il resto della famiglia quando arriverà il momento”. Anche per questo motivo Harry sta cercando di riprendere il rapporto con suo padre Carlo che sarebbe ben felice di essere più vicino ai nipoti “americani”.

Ma naturalmente ci sono molti aspetti da sistemare affinché sia possibile il trasferimento di Archie e Lilibet in Gran Bretagna.

Harry e Meghan Markle sempre più distanti

Oltre a doversi riconciliare con Carlo e probabilmente anche con William, Harry dovrà convincere Meghan a lasciar partire i figli. La Duchessa del Sussex, che non vuole più rimettere piede in Inghilterra, è assolutamente contraria al progetto del marito.

Anche perché vede un’ulteriore insidia, infatti, in quanto in linea di successione al trono, Archie e Lilibet “appartengono” alla Corona britannica e per questo Carlo potrebbe rivendicarne la custodia se dovessero trovarsi in Inghilterra soli e ancora minorenni.

Ma al di là di questa remota possibilità, Meghan è proprio contraria al fatto che la Famiglia Reale possa esercitare una qualunque influenza sui figli.

Ne consegue che l’educazione dei bambini sta diventando motivo di scontro tra Harry e Meghan. Tra l’altro, molti esperti hanno visto nella separazione delle loro carriere l’evidente segnale che i due si stanno allontanando.

Come ha spiegato John Eastham, investigatore privato senior presso il Private Investigations UK: “I frequenti impegni da soli, soprattutto quelli di alto profilo, sono uno dei primi indicatori che due persone non sono più sincronizzate”.