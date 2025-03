Re Carlo e Camilla trascorrono molto tempo separati. “Lei fugge ogni weekend”

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo e Camilla sono molto innamorati, ma il segreto del loro amore duraturo è che passano molto tempo separati. Infondo, questa è la caratteristica della loro relazione, basti pensare quando erano entrambi sposati con altre persone e dovevano ritagliarsi degli attimi per stare insieme.

Re Carlo, Camilla fugge nella casa in campagna per il weekend

Re Carlo e Camilla dunque stanno bene insieme ma ognuno deve avere il proprio spazio e margine di libertà. Così, se durante la settimana vivono sotto lo stesso tetto, nel weekend la Regina preferisce ritirarsi nella sua casa di campagna nel Wiltshire senza Carlo che di solito va Sandringham. Per questo, spesso il Sovrano è stato visto da solo alla messa domenicale.

Solo lo scorso anno, quando Carlo si stava curando dal cancro, Camilla non lo lasciava nel fine settimana. Ma adesso che il peggio sembra alle spalle, preferisce passare due giorni in totale solitudine. O per lo meno lontano dal marito.

Secondo l’esperta reale, Ingrid Seward, Carlo e Camilla “trascorrono parecchio tempo separati” e il rifugio della Regina è la sua casa privata di campagna. “La casa di Ray Mill è per Camilla una sorta di liberazione dalla vita reale, se vogliamo”.

Pare che prima di sposarlo, Camilla abbia preteso da Carlo uno spazio tutto per sé, una sorta di valvola di sfogo dalla pressione del Palazzo. “Prima di sposare Charles, fece un patto con lui: avrebbe tenuto la casa di Ray Mill come suo rifugio. Va ogni fine settimana quando può, e ci va anche d’ estate per trascorrere un po’ di tempo con i suoi nipoti e i suoi figli, ed è qualcosa che la allontana dall’intero mondo reale”, ha spiegato l’esperta.

“Molto spesso non va a Highgrove a meno che lei e Carlo non si divertano insieme”. Per Camilla è fondamentale non solo allontanarsi per un po’ dal Palazzo ma anche stare da sola con la sua famiglia che non può partecipare agli eventi della Famiglia Reale, come il Natale o la Pasqua a Sandringham.

“Camilla va direttamente nella casa di Ray Mill dove trascorre il weekend“. La Seward ci tiene però a sottolineare che non c’è alcuna insofferenza da parte di Camilla riguardante la vita di Corte, ma ha solo bisogno di rilassarsi.

Ingrid ha continuato: “Si tratta di allontanarsi dalle restrizioni della sicurezza e dal fatto di essere circondati da personale e persone che fanno cose per te, il che, ovviamente, sembra una cosa meravigliosa per tutti noi”. E ha aggiunto: “Penso che nel suo caso abbia bisogno di un posto dove potersi effettivamente rilassare ed essere semplicemente se stessa, e andare in giro coi jeans sporchi se vuole, senza essere costantemente monitorata”.

Re Carlo compra casa vicino a Camilla

Intanto, Carlo ha acquistato una casa per 3 milioni di sterline, accanto a quella di Camilla. La dimora ha quattro camere da letto ed è chiamata Old Mill. Il Sovrano l’ha comprata per evitare che diventi una location per matrimoni. Infatti, la Regina era molto preoccupata delle intenzioni che aveva il possibile acquirente dell’immobile e per la sua tranquillità il Re ha sborsato una cifra da capogiro.