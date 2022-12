Leonor di Spagna ha perso la testa per un calciatore: chi è “El Prinicipito”

Fonte: IPA Leonor di Spagna

È meravigliosa, dolce e ha il piglio giusto per essere una grande Regina. Leonor di Spagna, la figlia maggiore di Letizia di Spagna e Re Felipe, è cresciuta e sta iniziando ad avere i primi sussulti del cuore. A tenere banco, proprio nei giorni dell’eliminazione della Nazionale Spagnola dai Mondiali, è la sua presunta passione per il calciatore Pablo Martin Gavi.

Leonor di Spagna, chi è il calciatore che l’ha fatta innamorare

Il suo nome è Pablo Martín Páez Gavira, ma è conosciuto come Pablo Gavi o, semplicemente, come Gavi. È nato il 5 agosto 2004 a Los Palacios y Villafranca ed è dotato di grandissime doti tecniche. Nonostante la giovane età, ha già una carriera importantissima alle spalle e un un futuro roseo davanti a sé.

La sua prima convocazione nella Nazionale maggiore risale al 30 settembre 2021 per opera del commissario tecnico Luis Enrique, che l’ha fortemente voluto nella sua rosa. Debutta il 6 ottobre dello stesso anno nella semifinale di UEFA Nations League contro l’Italia a San Siro, diventando il più giovane esordiente della storia della selezione spagnola, superando il record di Àngel Zubieta che durava dal 1936.

Il primo gol con la maglia della Nazionale arriva in Nations League contro la Repubblica Ceca, conquistando il titolo di più giovane marcatore nella storia delle Furie Rosse. Approda quindi in Qatar per i Mondiali 2022, segnando contro il Costa Rica nella partita di Doha del 23 novembre, quella del travolgente 7 a 0. È inoltre un centrocampista del Barcellona.

Ad attirare l’attenzione di Leonor di Spagna saranno state certamente le sue qualità tecniche e tattiche, oltre alla sua bellezza e allo sguardo profondo. Gavi ha ancora il fascino di un adolescente oltre che del bravo ragazzo: tutte caratteristiche che devono aver colpito la Principessa, che sembra proprio aver perso la testa per lui. Da qui, il soprannome di El Principito, che ha divertito perfino l’ormai ex CT della Spagna Luis Enrique.

Perché si parla di un legame tra Leonor e Gavi

Per capire come sia potuto circolare il gossip, dobbiamo tornare alle sue origini. Leonor di Spagna, classe 2005 e futura Regina, studia in Galles in un prestigioso collage, proprio come si addice a una giovane donna del suo rango. E sì, si era già parlato di un presunto fidanzato. Sembrerebbe, però, che la sua stanza sia tappezzata di foto di Gavi, ragion per cui si pensa che la Principessa abbia preso una bella sbandata per lui.

Ad alimentare la miccia del dubbio è stato persino Re Felipe che, dopo il grande successo col Costa Rica, è sceso negli spogliatoi per richiedere una maglia autografata proprio a lui, a Pablo Gavi. La camiseta sarebbe però di una taglia incredibilmente ridotta e non di certo adatta a un uomo della stazza del Re. Non ci sono dubbi: era per Leonor.

Il terzo indizio sarebbe la prova definitiva. I suoi compagni l’hanno soprannominato El Principito, segno inequivocabile che qualcosa bolle in pentola. Dal programma Socialité poi, nota trasmissione di TeleCinco, hanno fatto sapere che a Palazzo si respirerebbe un clima di assoluta serenità sul tema. Non dimentichiamo, infatti, che sua zia – l’Infanta Cristina – è stata legata per anni al giocatore del Barcellona Iñaki Urdangarin.

Il commento di Luis Enrique

Sentito su Twitch a ridosso della clamorosa disfatta con il Marocco, Luis Enrique ha così commentato la possibile liaison tra Gavi e la Principessa Leonor: “Eh sì, ho sentito la notizia. Certo, quanto vi piace ca***ggiare, eh? No, sinceramente non lo vedo”. L’ex CT della Spagna ha poi riso di gusto, specificando che no, Gavi di certo non può aspirare al ruolo di Re di Spagna.