Kate Middleton, ritorno in grande stile con la giacca da 1.155 euro ma cede sulle calze di nailon

Kate Middleton

Kate Middleton è ricomparsa in pubblico quando nessuno se lo aspettava. La Principessa del Galles è andata in visita al Wellbeing Garden della RHS presso il Colchester Hospital dove si è presentata con un look casual, ma molto chic. Il pezzo forte era la giacca di Blazé Milano, da 1.155 euro. Ma il dettaglio delle calze di nailon con le sneaker non è passato inosservato.

In attesa di vederla a Wimbledon, Kate Middleton ha fatto una visita a sorpresa, nel senso che il Palazzo non aveva comunicato questa uscita, presso il Colchester Hospital. La Principessa del Galles ha voluto sottolineare il ruolo chiave della natura nel trovare il benessere psichico e fisico, specialmente quando si è stati colpiti da una grave malattia come il cancro.

Kate sostiene molto l’approccio olistico nelle cure. E lei stessa ha più volte ribadito durante la chemioterapia come il contatto con la natura le abbia dato forza e serenità.

Per questo motivo, sfidando la pioggia, la Principessa ha piantato alcuni arbusti nel Wellbeing Garden. Durante la visita ha parlato col personale medico e coi pazienti dell’ospedale, condividendo emozioni e difficoltà della sua esperienza col tumore.

Lady Middleton ha fatto un implicito riferimento anche alla sua assenza improvvisa al Royal Ascot, così discussa negli ultimi giorni, ribadendo che anche quando si sono terminate le terapie contro il cancro, non si riesce a tornare subito alla normalità, come prima della diagnosi.

Kate aveva in effetti avvertito fin da subito che sarebbe tornata gradualmente ai doveri di Corte e la sua assenza al Royal Ascot ne è una dimostrazione. Quest’anno sta cercando “l’equilibrio” perduto con la malattia. Ha confessato anche di sentirsi sotto pressione, perché tutti pensano che stia bene ma non è così. O meglio, non è tornato tutto come prima del cancro, ribadendo che ci vuole tempo per riprendersi.

Kate Middleton, la giacca a righe di Blazé Milano

Malgrado quanto confessato, Kate è apparsa impeccabile all’appuntamento. Considerando di dover lavorare in giardino in un giorno di pioggia, ha deciso di presentarsi all’ospedale con un outfit casual ma di sicuro effetto.

Kate ha indossato un blazer beige a righe bianche sottili, firmato Blazé Milano, che in Inghilterra è venduto a 1000 sterline, circa 1.155 euro. E lo ha abbinato a una camicia coordinata, dal taglio maschile e dalle righe verticali più larghe. Giacca e camicia sono state indossate con le maniche arrotolate, un modo per rendere meno formale il look, ma anche per evitare che i polsini si imbrattassero con la terra.

A completamento della mise, Kate ha sfoggiato un paio di pantaloni skinny, taglio jeans, marroni che ha abbinato alle sue sneaker bianche di Veja Esplar, che qualche anno fa ha reso di tendenza.

Kate Middleton, il dettaglio delle calze di nailon

Non è sfuggito un dettaglio del look di Kate che ha fatto storcere il naso a qualcuno. Infatti, dalle foto dell’uscita pare che la Principessa del Galles indossi un paio di calze in nailon color carne, anzi forse una tonalità daino, non esattamente appropriate a delle sneaker sportive.

Come è noto, Kate è famosa per aver sdoganato i collant color carne, riportandoli in auge. La Principessa non aveva alternative, perché secondo il dress code di Corte, le donne della Famiglia Reale devono sempre indossare le calze, qualunque stagione sia. L’unica eccezione è durante i gala, ma non quando si tengono a Palazzo.