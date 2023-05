Mary di Danimarca (e famiglia) alla Royal Run 2023

Mary di Danimarca ha tanti pregi e passioni ed è anche per questo che non possiamo fare a meno di amarla. Anche quest'anno, come di consueto dopo la domenica di Pentecoste, la Principessa ha organizzato con il marito, il Principe Frederik, la Royal Run. Non una semplice corsa, ma un grande evento sportivo itinerante che coinvolge i sudditi e che fa tappa in tante città del Paese per concludersi a Copenaghen.