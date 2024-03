Ascolti tv del 14 marzo, Alda Merini è Folle d’Amore si scontra col Grande Fratello

Fonte: Ansa Laura Morante

Folle d’Amore – Alda Merini, il film sulla “poetessa dei Navigli” con Laura Morante è andato in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 14 marzo e si è inevitabilmente scontrato col Grande Fratello su Canale 5 che vince di poco a livello di share.

A Milano – sui Navigli, a Ripa di Porta Ticinese – c’è un appartamento la cui porta è sempre aperta. A varcarla sono intellettuali, cantanti, giornalisti, ma anche semplici curiosi. Sono tutti lì per lei, Alda: 70 anni, unghie smaltate, sigaretta sempre accesa, un caos in cui si trova a suo agio. Ma cosa la rende così speciale? La sua poesia, certo, ma anche la sua vita senza mezze misure che lei stessa, con ironia e sagacia, racconta a un giovane intellettuale, Arnoldo. Questo è l’inizio del film Folle d’Amore – Alda Merini, interpretato da Laura Morante, Federico Cesari, Rosa Diletta Rossi, Giorgio Marchesi, Sofia D’Elia, Mariano Rigillo, in onda su Rai 1.

Su Canale 5 al Grande Fratello sorprese e chiarimenti per alcuni inquilini: Letizia rivede il suo migliore amico con cui è cresciuta a San Patrignano mentre i figli di Rosy si complimenteranno con lei per aver conquistato la finale. Greta ha modo di confrontarsi con la mamma che non è affatto convinta del legame tra la figlia e Sergio, mentre la sorella di Perla, Loana, che non ha apprezzato il comportamento tenuto da Alessio, interviene per dire la sua.

Su Rai 3 torna Splendida Cornice. Tra gli ospiti di Geppi Cucciari, Alberto Angela, il mago Silvan, Fabio Volo che presenta il film d’animazione Kung-fu Panda 4 di cui è doppiatore, Pif, Andrea Zalone, Chiara Galiazzo, il giornalista e divulgatore scientifico Massimo Polidoro con il libro “La meraviglia del tutto”, scritto con Piero Angela.

Su Italia 1 l’appuntamento è con Le Iene presentano – Inside e su Rete 4 ritroviamo Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio.

Prima serata, ascolti tv del 14 marzo: Il GF batte il film su Alda Merini

Su Rai 1 Folle d’amore – Alda Merini ha conquistato 2.948.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.372.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 Io rimango qui è la scelta di 689.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 1.173.000 spettatori con l’8.1% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Splendida Cornice segna 788.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 811.000 spettatori (5.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 756.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 la partita di Europa League Brighton-Roma ottiene 1.200.000 spettatori con il 6%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 687.000 spettatori con il 3.8%.

Access Prime Time, dati del 14 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.427.000 spettatori (21.1%) e Affari Tuoi conquista 5.593.000 spettatori (25.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.227.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2 TG2 Post interessa 549.000 spettatori pari al 2.5%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.476.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.351.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.656.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 606.000 spettatori e il 2.8%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.693.000 spettatori (7.8%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 638.000 spettatori (3%).

Il preserale, dati del 14 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.083.000 spettatori pari al 22.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.445.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.023.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.361.000 spettatori (20.6%).

Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa 357.000 spettatori (3.4%) e TGSport Sera totalizza 407.000 spettatori (3.4%), mentre N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccoglie 456.000 spettatori (2.9%) e S.W.A.T. piace a 580.000 spettatori (3%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 325.000 spettatori con il 2.2% e C.S.I. – Scena del Crimine ottiene 645.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.382.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 1.008.000 spettatori (5%) e Caro Marziano raccoglie 1.187.000 spettatori (5.7%).

Su Rete4 Terra Amara appassiona 656.000 spettatori (3.3%). Su La7 Bull raduna 146.000 spettatori pari allo 0.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 470.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 645.000 spettatori con il 3.4%.