Vivrò la mia vita, ogni giorno, come se fosse l’ultimo

Lavoro, casa, obblighi e doveri, è davvero questa la vita che sognavate, quando con gli occhi grandi e speranzosi, da bambine guardavate le nuvole?

Il lavoro nobilita l’uomo e diciamolo, molte volte riempie la nostra vita in maniera positiva, soprattutto quando dopo anni di sacrifici, abbiamo raggiunto i traguardi tanto attesi. Ma il lavoro, la carriera e i soldi, non sono tutto nella vita. Il tempo che abbiamo infatti, dovremmo viverlo dando priorità alle nostre emozioni, ai sentimenti: dovremmo coltivare le passioni, trascorrere le giornate con la famiglia, organizzare una reunion con gli amici di sempre e passeggiare tra la natura.

Dovremmo avere il coraggio di staccare la spina, di aprire gli occhi e di guardare, per davvero, tutto quello che la terra offre, tutto quello che l’universo ci comunica: la sua energia.

E invece, ci ritroviamo inghiottiti nella routine della quotidianità. Quando la sveglia suona, ci vestiamo e andiamo a lavoro, facciamo la spesa e paghiamo le bollette e quando ci resta un momento libero, magari, lo dedichiamo a quel gioco scaricato sullo smartphone.

È veramente questa, la vita che sognavate di avere?

Eppure basterebbe guardare oltre il nostro naso, per scoprire storie incredibili: donne che hanno trasformato la loro vita in un’avventura meravigliosa alle quali poterci ispirare. Loro lo sanno, che la vita è una ed è un soffio. Loro ci insegnano che va vissuta, giorno dopo giorno, ora dopo ora.

È arrivato il momento di mettere tutto sul piano e comprendere quali sono le priorità per vivere meglio, per essere felice. Date ascolto al vostro istinto primordiale, cosa sta cercando di dirvi? Dove vi porta?

Forse verso una destinazione sconosciuta per un viaggio in solitaria, oppure verso quella passione che avete smesso di coltivare anni fa perché poco concreta.

Chi speravate di essere quando eravate soltanto delle bambine? Non è mai troppo tardi per vivere la vita che sognavate, anzi, fatelo ora, più che potete, senza fermarvi.