Elogio alla leggerezza

Filosofeggiare, anche sulle questione più irrisorie, è diventato per tutti uno stile di vita da seguire a tutti i costi, perché è questo il modo in cui possiamo presentarci al meglio in una società in cui apparire è più importante di essere. Così ci struggiamo, in ogni maniera, davanti al più piccolo dei problemi, affrontando le giornate con una profondità d'animo, a volte troppo forzata, che però ci fa sentire migliori.

Ma qui sorge spontanea una domanda: perché dobbiamo continuamente complicarci la vita? Perché non possiamo viverla con maggiore leggerezza? Davvero farlo ci renderebbe delle persone peggiori o addirittura prive di spessore? La risposta è no.

Vivere con leggerezza semplicemente ci aiuta a guardare le cose da un'altra prospettiva, sicuramente inedita e diversa, ma sorprendentemente inaspettata. Ci permette di lasciarci andare alle emozioni più vere, quelle che non assecondano i ragionamenti razionali e lo convinzioni sociali.

Del resto, nell'epoca in cui la positività è diventata un mantra, fino all'esasperazione, anche a discapito dei nostri sentimenti più autentici e primordiali, forse la leggerezza può trasformarsi in una boccata di ossigeno che ci permette di respirare, quando tutto il resto ci fa soffocare.

E guai a dar retta a chi giudica la scelta di essere leggere davanti alle difficoltà quotidiane o agli ostacoli della vita, perché non è di certo il nostro modo di approcciarci a cambiare o a definire chi siamo davvero. Vivere con leggerezza vuol dire semplicemente riscoprire il piacere delle cose per quello che sono. Non dobbiamo atteggiarci a wonder woman, non dobbiamo capeggiare una rivolta di resilienza per dimostrare a noi stesse e agli altri che siamo forti e coraggiose. E non dobbiamo avere la pretesa e il peso di dover cambiare il mondo da sole.

Possiamo invece dedicarci a cose alle cose leggere, quando il lavoro, gli impegni personali e tutto i resto ci tolgono il respiro. E dovremmo davvero farlo, per noi stesse e per risollevare la nostra anima, per tornare a essere felici anche semplicemente con un raggio di sole.