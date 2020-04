Perché la vita, se saprai ascoltarla, ti indicherà la strada

editato in: da

Arriverà un giorno in cui ignorare i segnali che manda l’Universo sarà impossibile, perché quello che non arriveremo a comprendere noi ci sarà messo davanti agli occhi. A volte in maniera brutale e plateale, altre volte in un modo apparentemente incomprensibile. Accadrà quando sarà il momento di cambiare.

La vita ci parla in ogni modo possibile e per comprendere questo ci basta in realtà vedere in che maniera quello che accade nella quotidianità cambia il nostro stato d’animo, anche se solo temporaneamente. Quell’istante in cui ci sentiamo pervasi da sentimenti sconosciuti ci dovrebbe far capire che quelli sono dei segnali.

Indipendentemente dal fatto che si creda nel destino o meno, ci sono momenti nella vita in cui è davvero necessario cambiare. Noi lo sappiamo in realtà, ma facciamo finta di niente perché è più comodo così. Ci raccontiamo dolci bugie pur di non aprire gli occhi e guardare in faccia la realtà, ci copriamo le orecchie con le nostre stesse mani per non ascoltare la verità.

Perché abbiamo fatto delle scelte sbagliate, ma ammettere i nostri errori a volte è più pesante di un qualsiasi macigno sul corpo. Perché abbiamo paura di allontanarci dalla nostra comfort zone e di dire addio a quella vita che tutto sommato è fatta di piccoli abitudini alle quali non vogliamo rinunciare.

E allora tutti quegli obiettivi da raggiungere? E i sogni da realizzare? Siamo davvero felici? Smettiamo di porci delle domande perché abbiamo paura di conoscere le risposte. E così ignoriamo i segnali e tutto quello che l’Universo cerca di dirci, chiudiamo gli occhi davanti a quel mondo invisibile che però ci sta parlando.

Arriva poi il momento in cui accadono cose che stravolgono letteralmente la nostra vita e tutti i piani che avevamo per essa nel medio e nel lungo termine. Perché il coraggio che non abbiamo avuto noi, nel cambiare quello che dovevamo, lo ritroviamo proprio davanti alle situazioni più complesse e dolorose. E tutto questo ci fa provare tanta rabbia ma al contempo molta forza, di reagire, di ricominciare.

Arriva poi però il momento in cui smettiamo di incolpare la vita e capiamo le sue azioni, il suo significato più puro, magari davanti a un tramonto o a un cielo stellato. Perché è in quel momento che comprendiamo che l’Universo ci ha sempre parlato ed è solo ascoltandolo che troveremo la strada giusta.