Se la tua vita di coppia va alla grande, è merito delle amicizie scolastiche: lo dice la scienza

Secondo una recente ricerca condotta dall’University of Virginia, se le nostre relazioni sentimentali vanno bene, il merito è delle amicizie risalenti alla scuola superiore. E se in coppia siamo un disastro, la colpa è sempre loro.

Stando ai dati raccolti dallo studio, le persone che hanno avuto, in quel periodo della vita, amicizie molto significative e di lunga durata, hanno infatti più probabilità di essere fortunate in amore e di trovare, quindi, la persona giusta. Tuttavia, rispetto agli altri, il grande amore per loro arriverà un po’ tardi, ovvero tra i 27 e i 30 anni, ma con la garanzia che sia quello giusto.

La ricerca, che è stata condotta su 165 persone tra i 13 e i 30 anni, intendeva analizzare gli effetti del periodo adolescenziale sulla vita sentimentale successiva e, come premesso, i risultati sono stati sorprendenti. Il perché è stato presto svelato: le persone con amicizie scolastiche forti e lunghe hanno un approccio esistenziale più realistico, che si rivela costruttivo anche nelle relazioni di coppia, come ha affermato Irene S. Levine, psicologa ed esperta di amicizia.

Capire che le relazioni non sono perfette e che tutti hanno pregi e difetti aiuta, infatti, a non idealizzare gli altri e a maturare un atteggiamento equilibrato e tollerante. Curioso è che queste stesse persone siano risultate più ferme nell’interrompere eventuali relazioni tossiche con donne o uomini sbagliati, perché più propense a coltivare rapporti umani sani.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi se anche le relazioni d’amore adolescenziali possano condizionare la nostra vita di coppia ma, stando alle affermazioni della co-autrice della ricerca Rachel K. Narr, esse esercitano un’influenza trascurabile, decisamente inferiore alle amicizie. E a proposito di amicizia, secondo ulteriori studi, le coppie più durature sono proprio quelle che si basano su un rapporto amichevole, perché tra amici esistono un rispetto, una considerazione e una capacità di ascolto che, purtroppo, i partner tendono a dimenticare.

Quindi, non solo coltivare amicizie scolastiche durature è positivo per le relazioni future, ma anche scegliere un amico come partner! In questo caso, infatti, la relazione passionale parte da un rapporto alla pari, che abitua le due persone coinvolte a uno scambio reciproco di attenzioni e affetto.