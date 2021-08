La vita di coppia e il suo ciclo: queste sono le sue fasi

Molti studiosi hanno cercato di scoprire cosa si celi dietro il velo di ogni relazione, individuando un vero e proprio ciclo della vita di coppia. Quasi tutte le relazioni si trovano ad affrontare le varie fasi di questo percorso a ostacoli, incappando inevitabilmente in crisi che rappresentano l'unico vero modo per progredire verso un amore maturo. È infatti solamente quando ci imbattiamo in qualche difficoltà che troviamo la spinta giusta per evolverci in meglio, basta non arrendersi e impegnarsi per superare le sfide che ogni rapporto ci mette davanti.

La prima fase della vita di coppia è quella dell'innamoramento, o della simbiosi. È il contatto che provoca le prime scintille in una relazione, quando entrambi i partner vivono un momento idilliaco isolandosi dal resto del mondo. In questo primo passo verso un rapporto solido, è facile cadere preda delle illusioni: il vostro compagno sembra rispondere perfettamente alla figura ideale che avete sempre sognato, così simile a voi da portarvi a pensare che insieme sarete per sempre un'unica persona in grado di affrontare tutto ciò che la vita vi opporrà.

Ma così non è, ovviamente: la seconda fase incrina inevitabilmente questo idillio. Si tratta della differenziazione, il momento in cui si scoprono le prime divergenze all'interno della coppia. La realtà travolge una relazione che sembrava perfetta, e le mette davanti i suoi primi ostacoli. Il vostro partner, ve ne accorgete ben presto, non corrisponde affatto alla figura idealizzata che voi stesse avevate creato. Si tratta di un vero e proprio risveglio, e in quanto tale può essere doloroso da affrontare. Ma è un passo importante per ritrovare il proprio io e scoprire che si può essere indipendenti anche quando si è in coppia.

La terza fase è quella della sperimentazione: se in precedenza, dopo aver visto infranto il sogno di essere un'unica cosa con il vostro partner, avete cercato di negare le vostre divergenze e di "cambiarlo" affinché tornasse ad essere quella figura ideale dei primi tempi insieme, ora comprendente che è importante accettare la realtà. È il momento in cui fate i conti con ciò che è una vera relazione, imparando pian piano ad apprezzare anche le differenze che caratterizzano la vostra coppia. Ma è anche una fase molto delicata, perché rappresenta il ritorno ad una vita al di fuori del rapporto d'amore. Visto che il partner non è in grado di rispondere a tutti i vostri bisogni, vi ritroverete a cercare qualcosa anche all'esterno: amicizie, soddisfazioni professionali e un ritrovato rapporto in famiglia sono passi avanti necessari per avere un'identità fuori dalla coppia.

Infine, arriva la fase del riavvicinamento. Ormai avete fatto i conti con le inevitabili differenze che vi caratterizzano, le avete accettate e avete imparato a gestire i conflitti di coppia in maniera matura. È il momento in cui si ritrova un nuovo equilibrio, dopo aver affrontato le crisi di una relazione giovane. Ora c'è piena intesa tra voi e il vostro partner, e la parola chiave è interdipendenza: siete in grado di vedervi non solo come entità unica, ma anche come persone singole, che tuttavia trovano il proprio porto sicuro tra le mura dell'amore.