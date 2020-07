Solo quando capirai quanto vali, riceverai tutto ciò che hai sempre voluto

editato in: da

Arriverà il momento in cui dovrai smettere di inseguire gli altri, di perdere tempo dietro a persone e situazioni che non meritano la tua attenzione per dedicarti solo ed esclusivamente alle cose che ti rendono felice, quelle che ti fanno sentire viva.

Quel momento in cui comprenderai che dire no, a volte fa bene, e prendere del tempo per dedicarti a te stessa non ti rende un’egoista, al contrario, ti permette di raggiungere quella serenità che ti farà stare bene anche con gli altri.

Arriverai alla consapevolezza che la cosa più importante della tua vita sei solo tu. E quando lo capirai, la vita ti darà tutto ciò che hai sempre sognato. Perché quando ti concedi ciò che meriti attiri ciò che ti rende felice.

Si chiama legge dell’attrazione, ed è lei a insegnarti che la vita ti da esattamente quello che le chiedi, solo se sei in grado di comunicare a lei i tuoi sentimenti più profondi, i desideri più nascosti. Perché tu vali, più di quanto puoi immaginare, ma se non lo comprendi, inevitabilmente finirai di accontentarti di ciò che ti capita.

Ma non puoi permetterti di farlo, non è giusto per te né per la tua vita. Devi inseguire i tuoi sogni, devi porti degli obiettivi e raggiungerli anche se gli altri si aspettano che tu agisca diversamente. E quando lo farai, quando vivrai la vita secondo le tue regole, la tua quotidianità sarà invasa da amore, rispetto e serenità, da quella gioia inaspettata che riempirà anche gli anfratti più oscuri nei quali ti sei persa troppe volte.

Quando imparerai a riconoscere il tuo valore, a rispettarti, ad amare i tuoi difetti, più dei tuoi pregi, tutto intorno a te cambierà e come per magia diventerai protagonista assoluta e unica di un mondo che ha l’aspetto che avevi sempre sognato, come in una favola.

Attirerai a te solo cose belle, successi personali e professionali e ti circonderai di persone che ti vorranno esattamente così, come sei, perché loro sapranno vedere la luce speciale che hai dentro.

Perché quando ti concedi ciò che meriti, arriva quello che desideri realmente, e a quel punto niente e nessuno potrà più fermarti. E sarà in quel momento che comprenderai quanto vali perché brillerai, come solo tu sai fare.