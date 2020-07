Proteggiti e onorati, come se fossi il tesoro più prezioso del mondo

editato in: da

Onorati e proteggiti sempre, esattamente come quei tesori rari e preziosi, come quei templi sacri e inviolabili. Trattati così, alla stregua di tutte quelle cose pregiate, per cui vale la pena combattere, contro tutto e tutti se è necessario. Per preservale, proteggerle e allontanarle da tutte quelle persone o situazioni che semplicemente non le meritano.

Comportati come se fossi l’unica guardiana di un gioiello di inestimabile valore. Fallo ora e subito. Proteggiti da tutte quelle persone che non ti considerano come tu meriti, che ti danno per scontata, che non accettano le tue alzate di testa.

Da questo momento in poi, non permettere più a nessuno di trattarti male, di dirti cosa fare e non fare, di chiederti di cambiare. Circondati solo di persone che ti vogliono esattamente così, come sei tu: ribelle, forte e fragile, spettinata e tenace, con tutte le tue insicurezze e i tuoi difetti.

E non accontentarti più di chi non è disposto a darti il suo tempo, di chi ti lascia solo le briciole e di chi, ancora, non è in grado di prendersi cura di te, di proteggerti.

Apri il cuore e i sentimenti solo a chi promette di essere con te sempre onesto e sincero e lascia andare via tutte quelle persone che oscurano la tua anima e la tua bellezza interiore. Gli addi faranno male, e ci saranno volte in cui ti sentirai così sola e persa da pensare che, forse, c’è qualcosa di sbagliato in te.

Ma è proprio in quei momenti che non dovrai mai dimenticare che tu sei il tesoro più prezioso di sempre ed è ora che anche gli altri inizino a vedere quanta luce sai emanare, così luminosa da accecare qualsiasi sguardo.

Proteggi il tuo cuore, ascolta sempre la tua anima, così affamata di energia positiva e vivi, più intensamente che puoi, preservando il tuo corpo e la tua mente, come se fossero dei templi sacri da proteggere.

E ricorda sempre che nessuna persona, ostacolo o vento ostile potrà mai spegnere la luce ardente che ti illumina da dentro. Così maestosa e immensa, come solo tu sai essere.