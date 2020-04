Non ti perdonerò perché oggi io scelgo me

editato in: da

Ci insegnano sin da bambine che il perdono è una cosa importante, una virtù che appartiene ai forti e alle persone dal grande cuore. E io lo avevo, un cuore grande e puro, colmo di amore e di felicità che poi, un giorno, inaspettatamente è stato frantumato in mille pezzi.

Guardavo la vita degli altri con una certa riserva da una bolla di sapone, perché nessuno aveva l’amore che avevamo noi, quello eterno e incondizionato, quello delle favole che, mi vergognavo ad ammettere, avevo sempre sognato. Il principe azzurro non aveva gli occhi blu, né i capelli biondi, ma che importava, era mio e basta. E io ero felice, tanto.

Poi è successo qualcosa, in maniera così veloce che mi ci è voluto un po’ per metabolizzare, per capire cosa stesse succedendo, mentre le tue cose sparivano da quella che era la nostra casa. Tu, te ne stavi andando, tradendo le promesse, infrangendo i sogni, distruggendo tutti i nostri progetti.

Tu, hai fatto esplodere quella bolla di sapone così bella e splendente.

E non c’è stato un giorno o una notte in cui io non ti abbia aspettato, in cui non abbia urlato il tuo nome tra le lacrime e le risate isteriche, finché non mi sono arrabbiata e ho dato la colpa al destino, alla vita e anche a me stessa. Poi ho capito che la colpa non era di nessuno, se non la tua. Perché tu egoisticamente avevi scelto te, fregandotene di me, di noi e di tutto quello che eravamo stati un tempo.

E ho smesso di chiamare il tuo nome, non ti ho aspettato più e piano piano ho ricominciato a mangiare, a respirare e a vivere. E non ti ho odiato mai, come potrei averlo fatto? Tu sei stato il mio grande amore e per sempre lo sarai.

Ma non ti perdono, non lo farò oggi e non lo farò mai. Perché è facile sbagliare e chiedere scusa, è troppo semplice tornare dopo mesi di silenzi e assenze, dopo giorni passati a dimenticarti. Te lo ricordi? Tu, un tempo hai scelto te e oggi io scelgo per me, per sempre.