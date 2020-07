Da oggi tutto cambierà perché io scelgo me

editato in: da

Questo è il giorno più importante della mia vita perché oggi scelgo di prendermi cura del mio cuore e della mia anima, di volermi bene un po’ di più. Di essere felice seguendo le mie regole e non quelle imposte dagli altri, oggi io scelgo me.

Decido di dare priorità solo alle cose che davvero contano, seguendo i miei sogni, le speranze e i desideri di sempre. Le voglio soddisfare tutte quelle aspettative che ho sulla vita, voglio imporre la mia identità, la mia essenza e non cambiarla mai più solo per adeguarmi, adattarmi a chi mi reputa diversa o strana.

Oggi scelgo di allontanare tutte quelle persone egoiste, quelle che non credono in me e che sono troppo indaffarate per esultare a ogni mio successo, quelle che mi chiedono di cambiare e che scelgono di non sentire le mie richieste d’aiuto, che preferiscono scappare piuttosto che tendere la mano. A loro ho deciso che non donerò mai più neanche un secondo del mio prezioso tempo, perché quello lo terrò per me.

Da oggi mi circonderò solo di persone che portano la luce nelle mie giornate, e a loro dedicherò il mio tempo. A chi mi vuole spettinata, a chi sa amare i miei difetti, più dei pregi, a chi si addormenta per ultimo per assicurarsi che i miei sogni siano profondi e sereni.

Oggi scelgo di ritagliarmi del tempo per me, per tutte le cose che ho sempre desiderato fare, ma che ho tralasciato per troppo tempo.

Ho deciso di imparare a suonare quello strumento musicale che mi ha sempre affascinato, di seguire un corso online sulle cose che mi appassionano, di fare un giro al lago e poi prendere il primo treno per una destinazione sconosciuta, da sola e col vento tra i capelli.

Ho capito che merito di essere felice e non permetterò mai più a niente o a nessuno di ostacolare questa mia corsa verso il sole, perché io sono l’unica protagonista dello spettacolo della mia vita.

Oggi prometto a me stessa di camminare verso la luce, di correre e di ballare in strada, di amare con tutta me stessa, di rischiare e di vivere, ogni giorno, tutti i giorni. Mi prometto che mi vorrò bene, un po’ di più, perché oggi io scelgo me.