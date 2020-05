Come ho fatto a perdermi in cerca di te?

editato in: da

E mi chiedo come sia potuto accadere, come ho potuto per tutto questo tempo disimpararmi. Come ho fatto a scegliere sempre e soltanto te, trascurando me e la mia vita. La mia felicità. Perché mentre io ti davo tutta me stessa, tu mi lasciavi sempre e solo le briciole.

Standoti accanto ho compreso cosa vuol dire sentirsi soli in coppia e questa è una di quelle esperienze che non auguro a nessuno. Perché tu ai momenti da condividere preferivi la solitudine, ai confronti le vie di fuga.

E nonostante questa consapevolezza io restavo sempre lì, nell’unico luogo dove sapevo che tu saresti sempre tornato. Non c’erano orari, né giorni, né alcuna certezza sul tuo stato d’animo, ma io sapevo che prima o poi avresti varcato quella soglia e così ti aspettavo, in quello spazio soffocante, che più che una casa, mi sembrava una prigione.

E ho provato a cambiare le mie abitudini e il mio carattere per adattarmi a te, ti ho ascoltato, ti ho capito anche quando non c’era nulla da comprendere. Sono stata forte per tutti e due, ma ero solo una.

E mentre i giorni passavano tu restavi sempre lo stesso e io, mi ritrovavo ancora e ancora, a racimolare emozioni e sentimenti che tu neanche mi davi. Non so neanche come ho fatto ad accettare questo. Perché ho dovuto accontentarmi di te e di quello che mi davi?

La paura della solitudine, ora lo so, fa commettere errori. Così come la voglia disperata di voler condividere la vita con qualcuno, mano nella mano, e affrontare gioie e dolori, successi e fallimenti. Perché è questo che dovrebbe essere l’amore. Condivisione, reciprocità, dare e avere, essere, esserci. E io e te, ora lo so, non siamo stati nulla di tutto ciò.

Mi chiedo come ho fatto a perdere tanto tempo dietro a te, come e quando ho smesso di scegliere me, le mie priorità, la mia felicità. Ma ora lo so, che tutto questo è stato un grande sbaglio, ho imparato che la mia felicità, i sentimenti e le emozioni non dipenderanno mai più da una persona e resteranno per sempre nelle mie mani.

Perché io merito molto di più di te e di quello che hai saputo darmi.