Problemi di ansia e depressione? Prendi un gatto

Note anche come “le piccole bestie di Satana”, i gatti sono in realtà delle creature che aiutano chi soffre di stress o abbia altri disturbi. Ecco per quale motivo.

Sono carini, morbidi, coccolosi e tenerissimi. Sono i micetti, i graziosi animaletti a quattro zampe che ispirano amore solo a guardarli. Delle creature innocenti, che fanno anche bene allo spirito e aiutano le persone a risollevarsi in caso di disturbi d’ansia e depressione grazie alle fusa, che risultano essere rilassanti e di stimolo per la concentrazione. Il rapporto che si instaura tra gatto ed essere umano è particolarmente forte e di grande beneficio per chi sta vivendo un momento di difficoltà. Non è un caso che per la cura di alcuni stati d’ansia, depressione o anche di malattie come l’Alzhaimer, ci si stia servendo della cosiddetta “gattoterapia”, al fine di incrementare il benessere fisico e psicologico.

I gatti sono animali molto facili da gestire e averne uno in casa non dà assolutamente fastidio. Sono indipendenti, amano stare per conto loro e si lavano da soli. Hanno solo bisogno di una lettiera pulita, acqua e cibo. Nonostante questo, anche se a volte sembrano un po’ scontrosi, sanno essere molto affettuosi e in grado di sostenere psicologicamente il loro amico umano. Ovviamente la gattoterapia non può essere la sola fonte di cura di disturbi come ansia, stress e depressione, ma può essere sicuramente usata come supporto alla medicina tradizionale. Per essere sinceri, bisogna dire che la gattoterapia non ha nessun fondamento scientifico: sono in molti però a usarla perché hanno registrato dei miglioramenti nei pazienti affetti dai disturbi elencati in precedenza.

I gatti sono particolarmente consigliati soprattutto alle persone che vivono da sole. Alcuni anziani malati di Alzhaimer, per esempio, sono riusciti addirittura a richiamare alla mente alcuni ricordi, seppur per un breve lasso di tempo. E sembrano essere proprio le fusa dei gatti a essere capaci di rievocare eventi o storie appartenenti al passato.

Avere un gatto è una cosa bellissima. Sono animali che non solo aiutano a combattere la solitudine, ma grazie alle loro buffe azioni sono in grado di strappare un sorriso anche a chi vorrebbe abbandonarsi alla tristezza. Che cosa avete da perdere? Mettetevi questo grazioso felino in casa e vedete cosa succede.