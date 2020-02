Se ti ha trasformato nella sua bambola, non è amore

editato in: da

Scenate di gelosia, imposizioni, possessione sono solo alcune delle caratteristiche di un amore malato da cui ogni donna dovrebbe fuggire via. Chi vuole gestire gli altri, è evidente, non sa gestire se stesso e avete il diritto e il dovere di non mettere la vostra vita nelle mani di uomini così.

L’amore non è questo. Non è un continuo ricevere ordini, anche se sotto forma di consigli. Non è impedire di uscire con gli amici o di vestirsi come si vuole, non siamo bambole e non dovremmo permettere mai a nessuno di trattarci così.

Convincersi che quella gelosia e possessione è ad esempio soltanto un’insicurezza dovuta dal troppo amore è una menzogna che raccontiamo a noi stesse. La voglia di amare e l’idealizzazione dell’uomo che abbiamo al nostro fianco troppe volte ci fa trasfigurare la realtà.

I valori sui quali una coppia si mantiene in equilibrio non sono questi. Trovate un uomo che vi ami esattamente per quello che siete, che non vi giudichi mai ma che supporti ogni vostra scelta e decisione. Che vi lasci libere di agire, di scegliere, di sognare ad occhi aperti anche l’infinito, se è questo di cui avete bisogno.

Gli uomini che vogliono imporre il loro volere su di voi, semplicemente non vi amano. Cercano una bambola da plasmare a loro piacimento e spesso ci riescono, utilizzando tecniche di persuasione subdole che colpiscono il nostro cuore. E noi subiamo, senza neanche rendercene conto. La manipolazione è una forma di egoismo e dove c’è questo sentimento non ci può essere amore.

Non abbiate mai paura di dire NO al vostro partner e qualora vi accorgeste che il rifiuto per lui è inaccettabile, scappate subito, lontano e più veloce che potete. L’amore è paziente e gentile, è leale e si basa sulla reciprocità.

Tutto il resto si confina ai rapporti malati che distruggono per sempre il cuore e l’anima delle donne. E non c’è scusa o motivazione che regga. Vi diranno che lo fanno per voi o che le richieste mosse sono per salvaguardare la relazione. Non credetegli.

E se vi tratta come una bambola, andate via e non tornate mai più.