Tutte le bugie dell’uomo che “ama” due donne

Il tradimento non sempre segna la fine di un rapporto ma, al contrario, provoca sofferenza e dolore in chi lo subisce. In questo triangolo amoroso, che a volte può diventare anche un rettangolo nel caso di traditori seriali, non ci sono vincitori né vinti, perché le parti di questa storia stanno tutte perdendo qualcosa. Tranne lui, l’uomo che dice di amare due donne e che non sa scegliere.

Eppure è così facile per noi, ogni qualvolta sentiamo parlare di tradimenti, additare e colpevolizzare lei, l’amante, la rovina famiglie, quella donna che senza empatia e scrupolo alcuno si è gettata tra le braccia di un uomo già sposato. Un cliché.

Tuttavia, nessuno si domanda mai cosa stia davvero vivendo l’altra donna. Ci avete mai pensato che forse, quell’uomo ha raccontato anche a lei una miriade di bugie? Promettendole regni e castelli incantati, fantasticando insieme a lei su quel lieto fine tanto sperato, ostacolato solo dall’antagonista della storia, che in questi casi, chiaro, è la moglie.

Perché l’uomo che ama due donne, o che vuole tenere il piede in due scarpe per dire le cose come stanno, racconta all’amante che non può lasciare la moglie per i motivi più disparati: lei si vendicherà, lo rovinerà, gli metterà contro i figli e la famiglia oppure semplicemente temporeggia, perché deve aspettare il momento giusto, che non arriverà mai s’intende.

La moglie, invece, sarà accusata di paranoie e gelosie infondate fino a quando, a seguito della scoperta, si ritroverà davanti un uomo in lacrime che implora perdono e che giura che l’altra, per lui, non ha significato niente.

Ma non lasciatevi ingannare da quegli occhi tristi e dai sensi di colpa di chi ha scelto di non scegliere, se non se stesso, con quell’egoismo che lo contraddistingue.

Così uomini non in grado di amare, inventano bugie e sotterfugi per organizzare al meglio una doppia vita, quella ufficiale con la moglie, la famiglia e gli amici e quella con l’amante, segreta, nascosta nella penombra delle notti mordi e fuggi. E di bugie, questo è assicurato, ve ne diranno tante, sia che siate le mogli, sia che siate le amanti.

E non sceglieranno, o meglio dentro di loro lo hanno già fatto: non lasceranno nessuna delle due perché è comodo tenere il piede in due scarpe, perché sono egoisti e vigliacchi e non si prenderanno questa responsabilità, al contrario aspettano che decidiate voi, così la colpa e le conseguenza della decisione saranno vostre.

E allora prendetela quella decisione, a prescindere dai bei ricordi, dalle false promesse e dalla tempesta mentale che vi ha scatenato, sia che siate donne o amanti, lasciate andare questi uomini e le loro bugie perché chi ama, per davvero, altro non vuole che proteggervi e rispettarvi, stare con voi, sempre.