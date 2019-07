Se un giorno capirai quanto è bella la mia anima, sarai l’uomo della mia vita

editato in: da

Niente fa più male di incontrare persone lungo la strada, che non sono in grado di comprendere la nostra anima.

Passiamo giorni, mesi, a volte anni, a condividere pezzi di vita con chi crediamo sappia ormai leggerci dentro. Quelle stesse persone che poi, da un giorno all’altro, ci abbandonano sul ciglio della strada col cuore spezzato.

Dicono che la sofferenza vada affrontata, per rinascere più belle e forti di prima. A volte però, quando il cuore va in frantumi, ci si chiude in se stesse e si indossa una corazza, che protegge.

Ci sentiamo sole, e i giorni trascorsi ad ascoltare l’assordante silenzio del cuore, sembrano anni.

Arriva però il giorno, in cui qualcosa di inaspettatamente bello arriva, e sconvolge per sempre la tua vita.

Quel momento, sarà contrassegnato dall’arrivo di una persona che non vi lascerà mai più, perché solo lui, saprà comprendere la bellezza della vostra anima. È sarà bellissimo, come non lo è stato mai.

Un giorno, incontrerete un uomo che non avrà bisogno di tante parole, riuscirà a vedervi come siete e non vorrà cambiarvi neanche un difetto.

Ci saranno molte persone nella vostra vita, alcune lasceranno segni indelebili, altre saranno solo di fugace passaggio, eppure tutto questo servirà a prepararvi per le donne che siete oggi: coraggiose, indipendenti, determinate.

Quando l’uomo giusto arriverà, ringrazierete voi stesse per non esservi piegate mai alle richieste di chi è entrato nella vostra vita e vi ha lasciato sole. Forse soffrirete, nell’attesa di questo incontro, ma tutto questo vi servirà per acquisire la consapevolezza del vostro posto nel mondo.

Un giorno, lui arriverà e riempirà il vostro cuore, voi la sua vita, e avverrà tutto in maniera così spontanea che no, non ci sarà il tempo per porsi troppe domande, ma solo per vivere la meravigliosa avventura che vi aspetta, insieme.

Quando troverete qualcuno che capirà, quanto è bella la vostra anima, ogni momento trascorso sarà magico, ogni parola non detta, poesia: sarà un amore potente.

Un giorno incontrerete una persona che saprà cogliere, la vostra vera bellezza, e sarà magico.