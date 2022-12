Gli uomini preferiscono le “anta” e non vogliono più le donne giovani

Fonte: iStock Gli uomini preferiscono le donne grandi

Abbiamo rinunciato ormai da tempo a comprendere gli uomini, perché ogni volta che credevamo di aver capito tutto, in realtà, non avevamo capito niente. La verità, questo è chiaro, è che per quanto ci sforziamo resteranno il più grande e irrisolto enigma di sempre.

Certo, non possiamo negare il fatto che anche noi abbiamo le nostre colpe. Le abbiamo quando continuiamo ad aspettarci di tutto da chi non ci ha promesso niente, quando ci illudiamo, e quando crediamo di poter cambiare gli uomini, e plasmarli a nostra immagine e somiglianza. Ma sbagliamo anche tutte le volte che crediamo che gli uomini sono uguali, cadendo anche noi nella trappola degli stereotipi contro i quali combattiamo ogni giorno.

Ed è proprio su un luogo comune che oggi vogliamo soffermarci, uno di quelli che abbiamo sempre considerato una verità assoluta. Perché sì, è convinzione collettiva credere che gli uomini siano attratti dalle donne più giovani, le stesse che teniamo sempre alla larga dai partner. Ma ci sbagliamo, in realtà, perché è un dato di fatto che gli uomini sono attratti dalle donne più grandi, meglio ancora se hanno superato gli “anta”.

Attenzione alle Cougar

Siamo sempre in allerta, quando si parla di uomini, soprattutto quando hanno a che fare con molte donne, e magari non nascondono una certa ammirazione nei loro confronti. Di solito siamo noi, per prime, a diffidare di quelle più giovani, del resto sono celebri i casi in cui uomini innamoratissimi e apparentemente felici hanno lasciato moglie e famiglia proprio perché attratti da giovani donne con meno rughe, meno impegni e più spensieratezza. Così, siamo cresciute con questa convinzione, sbagliando. Perché a quanto pare gli uomini sono attratti dalle donne più grandi.

Prima di sviscerare l’argomento, con dati e pareri degli esperti alla mano, una premessa è doverosa. Fermo restano che non è vero che solo gli uomini tradiscono, e che soprattutto non lo fanno tutti, c’è anche da dire che non bisogna mai incolpare l’altra, quello che “se l’è portato via”. Perché le cose si rubano le persone no, e questo è bene ricordarlo sempre. Perché tutto quello che succede nella vita, così come nelle relazioni, è una naturale conseguenza delle scelte delle persone.

Detto questo, se proprio c’è qualcuno da temere, quella persona non è la segretaria più giovane o la stagista, ma è quella che in gergo viene definita cougar. Si tratta di una donna, con un’età generalmente compresa tra i 35 e i 55 anni, che preferisce vivere relazioni con uomini più giovani. E chi siamo noi per giudicarle? Del resto l’amore non ha età, e neanche l’attrazione.

Le cougar, dicevamo, non sono solo le “panterone” che attirano gli uomini più giovani, ma sono anche e soprattutto le loro prede. Secondo una ricerca condotta da CougarItalia.com, infatti, gli uomini preferiscono le donne più grandi alle ragazze.

Perché gli uomini sono attratti dalle donne più grandi

Secondo la ricerca condotta da CougarItalia.com, che ha coinvolto un campione di 2000 persone di sesso maschile e femminile, le coppie nelle quali è la donna a essere più grande arrivano a superare il 20%. Insomma, si tratta di una realtà che va sempre più a consolidarsi e che conferma che gli uomini sono attratti dalle donne più mature.

I motivi sono tanti, e anche facilmente intuibili. La controparte maschile, quella giovane e inesperta, sembra nutrire una certa attrazione nei confronti delle donne già realizzate, professionalmente, economicamente e anche sentimentalmente. E guai a immaginarla come solo un’attrazione fatale, perché molte di queste relazioni sanno essere solide ed esemplari. Ce lo ricorda Emmanuel Macron, presidente della Repubblica Francese, che ha sposato la sua ex insegnante più grande di lui di vent’anni, dimostrando che la differenza d’età non conta quando c’è l’amore.

Paola Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente dell’Eurodap, ha affrontato l’argomento su Ansa: “Molti uomini si sono innamorati almeno una volta di una donna più grande e una buona percentuale ha visto concretizzarsi in un rapporto durevole questa relazione”. I motivi? Oltre alla maturità sessuale, che può essere l’incipit dell’avvicinamento, una relazione con donna più grande ha molti vantaggi per l’uomo. “È più rassicurante avere una relazione con una persona autonoma, sicura e consapevole” – ha dichiarato Paola Vinciguerra – “Che non ha bisogno di continue conferme, appoggi nella proiezione nel futuro, ma anzi può essere di supporto per il proprio partner rassicurandolo e sostenendolo”.