Auto di lusso e pene piccolo: c’è un collegamento. Lo conferma la scienza

Fonte: iStock Auto di lusso e dimensioni

Si chiama legge della compensazione ed è quella credenza popolare alla quale tutti ci siamo aggrappati, almeno una volta nella vita, quando abbiamo invocato il karma o la giustizia divina. Insomma, a ogni eccesso corrisponde una mancanza e viceversa, e questa è una di quelle leggi universali che da sempre determina la nostra vita.

Non sono mancate le occasioni per appurare la veridicità di questa legge. A volte, per esempio, abbiamo scoperto che dietro a quel continuo vantarsi delle proprie doti si nascondeva una grande delusione, così come abbiamo scoperto che dietro ad atteggiamenti algidi e indifferenti si celavano tante fragilità e, ancora, che dietro all’invidia ci sono solitudine e vuoti incolmabili. E potremmo continuare così facendo ancora tantissimi esempi.

Ma ce n’è uno che più di tutti ci ha colpito, e non arriva dalle nostre dirette esperienze, ma dalla scienza e più nello specifico da un recente studio che ha rivelato che gli uomini che hanno auto di lusso hanno il pene piccolo.

Auto di lusso e dimensioni: che collegamento c’è?

Ammettiamolo, lo abbiamo fatto tutti almeno una volta nella vita. Abbiamo creduto che tutte quelle persone con un ego smisurato, che lo dimostrano proprio attraverso l’ostentazione di oggetti di lusso, nascondessero in realtà qualcosa di molto più piccolo. Certo è che non potevamo immaginare si trattasse del pene.

E invece, in barba ai luoghi comuni, la scienza conferma che avevamo proprio ragione, e che c’è un collegamento tra il possesso di auto sportive e di lusso e le dimensioni del membro maschile. A confermarlo sono stati gli psicologi dell’University College London (UCL) con lo studio Small Penises and Fast Cars.

Gli esperti del Dipartimento di Psicologia sperimentale, infatti, hanno coinvolto un campione di 200 uomini, di età compresa tra i 18 e i 74 anni, per sottoporli a dei test online e verificare se quell’antico e popolare cliché potesse avere in qualche modo un fondo di verità.

Gli uomini coinvolti sono stati invitati a rispondere ad alcune domande che prevedevano la scelta tra diversi oggetti di lusso e di uso quotidiano. Agli stessi, però, sono stati mostrati anche dei falsi studi sulla lunghezza media del pene con l’obiettivo di confondere le credenze e manipolare in qualche modo l’autostima.

Il risultato del test

Gli psicologi hanno rivelato che più l’autostima si abbassava, più aumentava il desiderio di possedere auto sportive e di lusso, proprio a conferma della legge di compensazione. I ricercatori hanno inoltre rilevato che questa propensione appartiene più agli uomini di trent’anni che agli altri.

I dati raccolti parlano chiaro: più gli uomini coinvolti credevano di avere una dimensione al di sotto la media, più cresceva il loro desiderio di possedere un auto più grande e costosa.

Le informazioni divulgate dai ricercatori dell’University College of London dimostrano quindi che c’è un collegamento tra le auto costose e le dimensioni, ma non solo. Il desiderio di compensazione, infatti, potrebbe riguardare anche altri prodotti di lusso.

Ovviamente non vogliamo fare di tutta un’erba un fascio, e non vogliono farlo neanche i ricercatori dato che i risultati fanno riferimento a uno studio che è ancora in fase preliminare. Ma i dati, quelli, sono reali. Meglio allora non condividerli con tutti quei conoscenti che viaggiano a bordo di auto di lusso.