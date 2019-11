Truffe d’amore, il pericolo delle relazioni sul web

editato in: da

Sono sempre più numerose le relazioni che nascono sui social network, ma sono davvero sicure? In Gran Bretagna, Spagna, America e anche in Italia, le truffe romantiche online sono un fenomeno in crescita che viene commesso perlopiù da criminali che falsificano la propria identità sfruttando una relazione di fiducia con l’intento di depredare finanziariamente la sfortunata vittima.

Occorre, quindi, fare molta attenzione poiché, come dimostrano i dati raccolti dall’FBI americana, le vittime sono in continuo aumento. I criminali, inizialmente, si presentano come persone affidabili, interessate a un rapporto di amicizia, convivenza o matrimonio. Sfruttano il bisogno di relazionarsi costruendo un vero e proprio copione convincente che spinge poi la vittima ad aiutarli economicamente, puntando tutto sul rapporto di fiducia creato.

Una dinamica che si svolge anche in tempi piuttosto brevi, dal momento che le relazioni che nascono sul web, e quindi a distanza, sono diverse da quelle vis à vis. Quando ci si conosce sui social network si è più disinibiti e si ha la tendenza a idealizzare maggiormente la persona che si trova al di là dello schermo. È tutto più veloce e intenso rispetto ai classici appuntamenti in cui si ha una conoscenza diretta.

Sul web ognuno può fingersi di essere chi non è e i danni che possono nascere sono davvero drammatici. Oltre a problemi finanziari ed economici subentrano anche problematiche psicosociali, come ansia, stress, depressione, che vengono provocate alla vittima ma anche alle persone a loro strettamente connesse, come figli e parenti.

La truffa avviene proprio perché la vittima è molto vulnerabile. Cercare di recuperare i danni economici è difficile, poiché il problema è risalire alla vera identità del truffatore che, il più delle volte, si trova in un Paese diverso da quello della vittima proprio per evitare azioni legali.

Prestate quindi attenzione a nuove possibili conoscenze fatte sul web, non lanciatevi a capofitto in relazioni che, all’apparenza, possono sembrarvi meravigliose, soltanto perché avete voglia di vivere un nuovo amore o di trovare quello “vero”. Cercate sempre di capire realmente la persona con cui state parlando, come potete vedere i truffatori e i malintenzionati sono sempre dietro l’angolo, specie nel mondo virtuale.