Trovare la calma in mezzo al caos più assordante

Nel mezzo del caos ritrovate la calma. Non importa quanto tutto questo faccia paura quando l’incertezza e il panico dominano incontrastati: soltanto rimanendo concentrate possiamo superare il momento.

Vivere in mezzo al caos non è mai semplice e la situazione si complica quando il disordine appartiene al nostro inconscio. Ci ritroviamo a non dormire la notte e gli incubi si manifestano anche durante il giorno. La quotidianità prima a tratti banale, abitudinaria e anche confortevole diventa incertezza e noi siamo improvvisamente protagoniste di uno scenario apocalittico.

L’unica cosa che ci resta da fare è trovare la calma, solo questo sentimento saprà dominare la paura, il timore e il panico che dilagano nel caos interiore ed esteriore. Lo psichiatra Karl Augustus Minneinger ha spiegato come anche le più profonde paure possono essere addestrate, ma certo questo è un compito assai complesso.

Allontanare il disordine emotivo e cognitivo è necessario per non impazzire, per non far sì che i sentimenti negativi dominino fino a diventare incontrollabili. Prima di arrivare a questo occorre spargere nella mente e nel cuore i semi della calma e aspettare che germoglino per trovare un rifugio sicuro quando il caos si manifesta.

Nella vita prima o poi arriva quel momento in cui sentiamo sopraffatte da quello che viviamo, da quello che proviamo e quando accade la sensazione di impotenza prende il sopravvento. Ed è questo che spaventa più di tutto: la consapevolezza che non possiamo fare nulla per cambiare le cose.

L’abitudine poi a tenere sempre tutto sotto controllo che appartiene alla società contemporanea, ci fa trovare spaesate quando un imprevisto si presenta alla nostra porta e la apre, senza bussare. È in questi momenti che la calma è l’unico atteggiamento che possiamo assumere affinché tutto andrà bene.

Nei contesti di incertezza l’ansia aumenta in maniera smisurata e solo acquisendo la consapevolezza che non possiamo controllare tutto troveremo la pace. Perché la chiave di tutto non è risolvere ad ogni costo una situazione quanto più scegliere come reagire. Quando tutto questo ci sarà chiaro avremmo trovato la calma di cui abbiamo bisogno per continuare a restare in equilibrio, anche nel caos più assordante.