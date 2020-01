Trova la tua strada: questo è il dovere che hai nei confronti della vita

editato in: da

Obiettivi, sogni, incontri, strade e percorsi, questa è la nostra vita e capiterà un giorno di perderci, di smarrire la strada. Accade spesso infatti che ci lasciamo inglobare dalla quotidianità, dimenticando le nostre esigenze, le volontà che abbiamo e rinunciando, così, alla nostra felicità.

Ecco perché trovare la nostra strada e percorrerla in lungo e largo fino alla fine è un dovere che abbiamo verso di noi e nei confronti della vita che ci ha donato il regalo più bello, quello di poter scegliere chi vogliamo essere.

A volte, il senso del dovere e le regole anacronistiche imposte dalla società moderna ci allontanano dai nostri obiettivi, da quei sogni abbiamo chiuso in un cassetto. Capita che perdiamo la rotta e tante, troppe volte siamo noi stesse ad auto sabotarci.

Accade che mettiamo tutto in discussione, ci chiediamo in che direzione muoverci e quali sono le priorità di quella vita che ci ingloba nella sua caotica quotidianità. Trovare la propria strada non è mai una cosa semplice ma è l’unico modo che abbiamo per assicurarci la felicità duratura.

E non esiste un tempo predefinito per capire i nostri obiettivi, per scoprire che siamo nati per fare una determinata cosa. Non c’è un età, piuttosto occorre una predisposizione all’ascolto del nostro cuore, dell’anima e della vita stessa. Perché è proprio lei un giorno a rivelarci il nostro scopo, ad indicarci la strada giusta ma solo se siamo predisposti, possiamo sentire la sua voce.

I sogni a volte sono imperfetti, ma noi abbiamo il grande potere di plasmarli a nostra immagine e somiglianza e renderli concreti. Non importa se deludiamo qualcuno che voleva vederci un medico affermato o una docente universitaria: siate chi scegliete di essere.

Artiste? Cantanti? Scrittrici? Il giudizio degli altri deve restare sempre dietro di voi, infondo chi vi vuole bene davvero vi supporterà sempre e per queste persone nulla sarà più bello di vedere la vostra felicità.

Perché solo le passioni e quello che amiamo ci salvano dal senso del dovere o da scelte che non ci appartengono e che ci rendono frustrate. Arrivare a un punto della vita e accorgersi di aver sbagliato strada non è un dramma, è solo un nuovo inizio, quello che vi renderà felici.