La verità è che se mi hai tradita, tu non mi ami

Il tradimento non esiste e non capita per caso: è una scelta. E non credete a chi inventa scuse, a chi vi dice che è stato un errore di una notte o un comodo riparo per fuggire dai problemi, vi stanno mentendo.

E il torto più grande che potete fare a voi stesse è proprio quello di credere alle bugie di chi torna dicendo che ha sbagliato e che vi ama. Loro, i traditori, si riempiranno la bocca di parole bellissime di perdono e vi ricorderanno di quanto era bello quando sotto le stelle vi scambiavate le promesse d’amore, quelle eterne.

Capiterà di sentire la voglia di cedere a quel ricatto sotto mentite spoglie, “non puoi lasciarmi, ci siamo promessi di restare insieme per sempre”, vi diranno, ricordandovi che l’amore è anche perdono. Ed è vero, quel sentimento puro e nobile è sempre gentile, forte ed è capace di perdonare.

Ma il punto non è questo, un tradimento non è una semplice questione di perdono, è qualcosa che riguarda il rapporto tra due persone. Perché non è un obbligo buttarsi tra le braccia di un’altra al primo problema o insicurezza, quanto più è un bisogno che scaturisce da un sentimento debole, annoiato, fievole.

E non avrete il tempo di parlarne o di capire cosa sta accedendo perché lui farà la sua scelta, egoistica diremmo, quella che gli reca benessere e piacere, quella che vi ferisce, che vi lascia un segno che probabilmente porterete per sempre nel cuore.

Arriveranno poi le scuse: l’intimità perduta, la noia, le continue discussioni, la voglia di evadere e di provare nuove cose. Può nascondersi mai un sentimento così grande e puro come l’amore dietro a queste bugie velate? No, l’amore è tutt’altro, è rispetto e condivisione, è sapersi prendere cura dell’altro sempre, è ascoltare il proprio partner e i suoi bisogni, esaudire i suoi sogni, è alimentare il rapporto, è parlare quando qualcosa non va. L’amore è comunicazione e reciprocità.

E se si arriva a tradire è chiaro che l’amore non esiste più e forse chissà, non c’è mai stato. Il resto, sono solo scuse.