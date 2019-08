Ho bisogno di qualcuno che mi sconvolga e che mi ricordi cos’è l’amore

editato in: da

Alcune donne rinunciano all’amore, per paura di soffrire ancora o di vedere andare in frantumi quel cuore già spezzato.

La verità è che l’amore non è per tutti o meglio, forse è destinato a tutte le persone del mondo ma soltanto pochi individui sanno coltivarlo e alimentarlo, solo pochi eletti comprendono il grande potere del vero amore.

Queste persone sono temerarie, forti e forse anche un po’ folli, non hanno paura di mostrare i loro sentimenti, né tantomeno di prendersi cura di un cuore infranto.

E se siete donne ferite, impaurite e pietrificate dall’idea di amare ancora, di concedervi a qualcuno con il cuore e con l’anima, forse è proprio di questo uomo folle, che avete bisogno.

Arriverà un giorno, una persona che vi legherà a lui, con un nodo così stretto da non farvi andare via mai. Curerà le vostre ferite, giorno dopo giorno, con la stessa pazienza di un marinaio che attraversa l’oceano.

E quando riuscirà a toccare la vostra anima, quella solidissima corazza che avete costruito intorno ad essa si romperà in tanti piccoli pezzi e voi, finalmente sarete di nuovo felici.

Vulnerabili forse, ma desiderose del calore che solo quel folle saprà darvi.

E quando vi concederete scoprirete l’amore, forse diverso da quello che avevate prima, forse un amore autentico mai provato fino a quel momento. E vi aprirete, come il fiore più bello dopo la tempesta.

E cadrete nelle braccia di quel folle che vi farà sentire protette e che accoglierà ogni timore e paura con i suoi occhi, penetranti e intensi. Gli stessi da cui siete fuggite per molto tempo per paura di soffrire, per paura di amare, di nuovo.

E insieme sarà tutto bellissimo, come lo era un tempo o forse anche di più.

Troverete un giorno un uomo che vi sconvolgerà, che vi tratterà come il dono più prezioso del mondo, perché per lui siete esattamente quello. E tornerete a sorridere, per voi stesse e per lui, tutto sarà magico.

Arriverà un giorno in cui il ghiaccio nel cuore si scioglierà, in cui le lacrime di dolore diventeranno di gioia, in cui vi riscoprirete più belle, forti e vigorose che mai. Quel giorno riscoprirete l’amore, e sarà per sempre insieme al folle che vi donerà il suo cuore.